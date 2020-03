Vocal-Workshop mit Lola Demur

„Popgesang – alles, was man wissen muss“ lautet der Titel eines Vocal-Workshops am Samstag, 7. März, von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr in der Musikbibliothek, Dalberghaus in N 3, 4, mit Lola Demur. Die Leiterin des Popchors der Musikschule Mannheim, vielseitige Pianistin, Gesangs- und Klavierpädagogin zeigt, wie die Stimme am besten geschult und am wirkungsvollsten in der Popmusik eingesetzt werden kann. Inhalte des Workshops sind Sing-Stile, Stimm-Check-Ups und Einzelcoachings sowie Klangqualität. Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro, ermäßigt 35 Euro für Jahreskarteninhaber der Stadtbibliothek. Workshop-Teilnehmer erhalten am Kurstag einen Nachlass von drei Euro auf die Jahresgebühr der Bücherei. Es wird um Anmeldung per Telefon 0621/2 93 89 00 oder Mail an stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de gebeten. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.03.2020