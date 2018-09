„Völkerfreundschaft mit Musik lebendig werden lassen“

Eine klassische Orchesterbesetzung soll helfen, Musik mit Europa zu vereinen. Wie genau das funktionieren soll, erklärt Michel Maugé, ehemaliger Geschäftsführer des Kongresszentrums Rosengarten und erster Vorsitzender des Vereins Kultur@home Metropol Rhein-Neckar im Interview.

Herr Maugé, Sie organisieren in Mannheim eine European Youth Orchestra Academy, die jährlich stattfinden soll. Um was geht es?

Maugé: Um eine europäische Orchester-Akademie für junge Musiker und Musikerinnen im Alter von 14 bis 18 Jahren. Aus allen 28 Ländern der Europäischen Union soll es mindestens einen Teilnehmer geben. Unser Blick richtet sich auch an die slawischen und nordischen Länder. Ob’s am Ende tatsächlich klappt, steht natürlich noch aus und hängt von den Bewerbungen ab.

Wie viele Jugendliche werden teilnehmen?

Maugé: Insgesamt 41. Es handelt sich um eine klassische Orchesterbesetzung in der Tradition der „Mannheimer Schule“.

Was ist das Ziel?

Maugé: Die Völkerfreundschaft mit Musik lebendig werden zu lassen und zu stärken. Die Jugendlichen werden in dem achttägigen Workshop andere Nationen und Kulturen und sich mit der Bedeutung eines vereinten Europas auseinandersetzen.

Wie soll das gehen?

Maugé: Neben den Orchesterproben wird es an zwei halben Tagen ein Seminar über das politische und kulturelle Europa geben. Es wird beispielsweise einen Vortrag über die Europäische Union geben und es werden auch Mitglieder des Europäischen Parlaments referieren.

Wer organisiert die Akademie?

Maugé: Getragen wird sie vom Verein Kultur@home Metropol Rhein-Neckar und dem Rotary-Club Mannheim Rhein-Neckar, sowie dem Rotary Distrikt 1860. Große Unterstützung erhalten wir durch die Städtische Musikschule und die Stadt Mannheim.

Wer übernimmt die Kosten?

Maugé: Die Reise- und Aufenthaltskosten übernimmt das sogenannte Leadership-Programm Ryla der jeweiligen lokalen Clubs in den Entsendeländern.

Was heißt Ryla?

Maugé: Die Abkürzung steht für Rotary Youth Leadership Awards. Es handelt sich um eine Förderung, bei dem politische und kulturelle Jugendveranstaltungen von Rotary Clubs, aber auch auf Distriktebene organisiert werden – wie eben auch die European Youth Orchestra Academy.

Wo werden die Jugendlichen untergebracht?

Maugé: In Doppelzimmern in der Jugendherberge Mannheim International. Dort werden sie auch mit Essen versorgt. Am 25. August sollen die Jugendlichen an- und am 1. September wieder abreisen.

Wer wird die Akademie leiten?

Maugé: Jan-Paul Reinke. Er ist Dirigent des Stamitz-Orchesters und des Jugend Sinfonie Orchesters Mannheim. Vorsitzender der Auswahljury ist der bekannte Dirigent Thomas Hanelt.

Welche Stücke werden die Jugendlichen im Workshop proben?

Maugé: Musikalisches Ziel ist die Jugendlichen mit der Mannheimer Schule bekannt zu machen. Auf dem Programm stehen zum Beispiel die Sinfonie in D-Dur von Georg Joseph Vogler und das Flötenkonzert G-Dur von Carl Stamitz.

Stehen die Leiter der Registerproben bereits fest?

Maugé: Nein, zur Zeit werden sieben Lehrer unter anderem für die erste und zweite Geige, die Bratsche und die Holz- und Blechbläser ausgesucht. Die Musiker werden wir von den Staatlichen Musikhochschulen in Mannheim, Freiburg und Köln auswählen. Außerdem sind wir für das Flötenkonzert mit bekannten Solisten im Gespräch.

Wo werden die Jugendlichen proben?

Maugé: In der Städtischen Musikschule in Mannheim. Sie bietet uns die Proberäume und den Orchestersaal an.

Was passiert zum Abschluss des Workshops ?

Maugé: Ende August nächsten Jahres sind zwei öffentliche Abschlusskonzerte geplant. Am 30. im Rittersaal des Mannheimer Schlosses und am 31. im Schlossgarten in Heidelberg unter freiem Himmel.

Wie können sich die Musiker bewerben?

Maugé: Per Youtube oder Vimeo. Sie müssen ein Pflichtstück spielen, als Video aufnehmen und bis zum 6. Januar 2019 einreichen. Bis zu sechs Fachleute, unter dem Vorsitz des Dirigenten Thomas Hanelt, werten die Videos nach einem Punktesystem aus und treffen zwischen dem 12. und 13. Januar eine Auswahl. Die Musiker werden dann mit einer E-Mail benachrichtigt. Im November 2018 startet die Bewerbungsphase.

Wie erfolgt die Ausschreibung?

Maugé: Über Rotary International in Zusammenarbeit mit dem Rotary Distrikt 1860 in allen Mitgliedsländern der EU, sowie allgemein über entsprechende Social-Media-Portale der Vereinigung der Städtischen Musikschulen, der Jeunnesses Musicales, der Goetheinstitute Deutschland und anderer Institutionen.

Ist das eine einmalige Sache?

Maugé: Nein, die Akademie soll jährlich stattfinden und mit einer European Wind Academy nur für Bläser ergänzt werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018