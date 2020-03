Voller Arbeitseinsatz mit Stuhl und Stundenplan

Eines lässt sich schon prognostizieren: Wenn diese Krise eines sehr schönen Tages vorbei ist, werden viele Menschen prima von daheim aus arbeiten können. Einstweilen tun sich damit viele noch schwer - wir auch. Hier einige Tipps aus der dieser Redaktion:

Wer zuerst kommt, sitzt zuerst

Was man sich als Allererstes sichern sollte, ist der passende (Heim-) Bürostuhl. Wenn man Glück hat, wird man noch vor dem Partner, WG-Mitbewohner oder Familienmitgliedern ins Homeoffice geschickt. Dann sollte man sich schnell auf die Suche machen - im Esszimmer, in Kellerräumen oder sogar in der Garage. Denn manchmal ist der eingelagerte Gartenstuhl die viel bessere Variante als der Schreibtischstuhl aus den weit zurückliegenden Schultagen. Wenn dann in den nächsten Wochen der große Streit ausbricht, hilft der altbekannte Satz: „Ich hatte ihn zuerst!“ Trotzdem empfehlen wir hier: Abwechseln! Denn was wir in diesen Tagen am allermeisten brauchen, ist Zusammenhalt.

Wichtige Beinfreiheit

Ein weiterer Tipp, für mehr Komfort: Den Schreibtisch nicht nur möglichst freiräumen, sondern auch einen guten Meter von der Wand wegrücken. Wer während eines Acht-Stunden-Fluges schon einmal die erste Reihe im Flugzeug mit mehr Beinfreiheit ergattern konnte, weiß, was das für einen Acht-Stunden-Arbeitstag bedeuten kann.

Netter Mann von nebenan

Nachbarschaftshilfe - von ihr ist derzeit häufig die Rede, und sie hat uns auch die Arbeit im Homeoffice deutlich verbessert. Denn schon am ersten Tag wurde klar: Wer von zuhause aus arbeiten will, braucht erstmal einen Tisch, am besten einen, auf dem man sein Zeug tagelang liegenlassen kann. Und da war es bei uns eng: Die Schreibtische der Kinder kann man schlecht beschlagnahmen, weil die ja Schulaufgaben machen sollen. Der Schreibtisch im Arbeitszimmer gehört der Ehefrau, die dort auch außerhalb von Krisenzeiten Homeoffice macht. Der Campingtisch im Keller ist zu wacklig, und am Esstisch - nun ja, da isst man. Von der kniffligen Situation erzählten wir unserem Nachbarn. Er bot uns spontan seinen alten Esstisch aus dem Keller an - und half sogar beim Hinauftragen in unser Gästezimmer.

Plötzlich unfreiwillig Kollegen

Homeoffice - das klingt eigentlich ganz wunderbar: Endlich hat man seine Liebsten immer um sich, mangelt es doch im Alltag oft an gemeinsamer Zeit. „Das wird super“, dachten wir. Nur wenige Tage später ließen ständige Zwischenfragen, lautes Telefonieren im selben Raum und die komplette Belagerung der Couch unseren Puls in die Höhe schießen. „Lass das!“ wollten wir das ein oder andere Mal genervt unserem neuen unfreiwilligem Homeoffice-Kollegen entgegenbrüllen. Was da tatsächlich hilft: einfach mal eine Pause einlegen und sein Gegenüber dabei beobachten, wie er oder sie auch von uns genervt ist. So merkt man schnell: Da müssen wir wohl gemeinsam durch - und lernen, aufeinander achtzugeben.

Die Notlüge

Männer, sind wir ehrlich: Der liebe Gott (oder wer auch immer) hat uns mit herausragenden Fähigkeiten ausgestattet. Mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, gehört bei den allermeisten leider nicht dazu. Andererseits ist das Gesprächsbedürfnis unserer Gefährtinnen gerade in diesen Tagen verständlicherweise ungebrochen. „Sei still, ich muss arbeiten!“ geht da natürlich gar nicht. Besser: „Sprich ruhig weiter, ich muss nur kurz in meine Mails schauen, höre dir aber weiter zu.“ Letzteres ist meistens eine Notlüge. Damit die nicht auffliegt, helfen kurze Anmerkungen, etwa „Echt? Krass!“oder „Alles ein Wahnsinn“. Passt derzeit ja leider fast immer. Wichtig ist nur, rechtzeitig ins Gespräch zurückzukommen. Und mit präzisen Sätzen wie „Ist das nicht jene Frau, von der du mir auch letztes Jahr am Tag nach deinem Geburtstag auf der Terrasse erzählt hast?“ lebenslange Aufmerksamkeit zu beweisen.

Ruhig ein- und ausatmen

Homeoffice hat sicher auch angenehme Seiten. Und sicher schadet es gerade jetzt nicht, die Dinge positiv zu sehen. Aber fassen wir die Herausforderungen mal zusammen: zwei Kinder, etwa zehn Mails von Lehrern pro Tag, nur ein funktionierender Drucker, wenig Tinte, viel Hunger, Schlangen am Supermarkt, kaum Motivation, null Ablenkung durch Vereinssport, hoher Bewegungsdrang, kein Hortmittagessen, umso mehr Staub, aber wiederum keine Haushaltshilfe. Nun, was hat das mit Homeoffice zu tun? Nichts. Genau das ist das Problem. Konzentriert an einer Geschichte zu arbeiten, gleicht unter diesen Umständen einem Marathonlauf. Man rennt, schwitzt und kommt nie an. Was aber hilft? Ruhig atmen, um beim Langstreckenlauf zu bleiben. Gleichmäßig ein- und ausatmen. Wer das schafft, hat schon gewonnen.

Hungrige Kinder

Die Grundversorgung muss gewährleistet sein: Essen und Trinken für alle Familienmitglieder. Ein Kraftakt. Es hat sich gezeigt, dass Vorkochen und Einfrieren, um dann Tag für Tag die jeweils angemessenen Rationen einfach aufzutauen, die Atmung enorm erleichtert. Luftholen können Menschen, die im Homeoffice mit Kindern überleben wollen, übrigens auch hervorragend, indem sie einfach mal ja sagen: „Ja, ich brauche Hilfe, und ja, ich freue mich, dass du uns heute ’ne Quiche vorbeibringst.“ Von der Unterstützung getrieben, geht’s dann auch wieder leichter voran. Schritt für Schritt. Und was immer hilft: Viel trinken! Wir haben schließlich noch einige Kilometer vor uns . . .

Mann für gewisse Stunden

Machen wir uns nichts vor, die Jahre am Schreibtisch haben uns feist gemacht. Die Arbeit im Homeoffice sorgt auch nicht gerade dafür, dass sich dieser Umstand abschwächt. Es gibt in den eigenen vier Wänden nun nämlich keine feste Struktur mehr. Die Küche wird zum Arbeitsplatz, Süßigkeiten ersetzen die fehlenden Gespräche mit den lieben Kollegen. Und überhaupt, in welchem Moment ist man der fleißige Arbeitnehmer, wann Vater oder Ehemann? Fragen und Unwegsamkeiten pflastern den Weg zum glücklichen Heimarbeiter. Daher ist es ratsam, eine Art Stundenplan zu erstellen. Der zeigt an, wann was ansteht und wann man wer ist. Diese künstliche Abgrenzung klappt natürlich nicht, sie erleichtert aber den Einstieg in den Tag. Und sie suggeriert, man habe die Kontrolle. Dafür ist die räumliche Abgrenzung zur Küche übrigens auch nicht schlecht.

Endlich Ruhe

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, häufig auch die Liebe. Beispielsweise, wenn Familienmitglieder ständig gaaanz lustige Videos geschickt bekommen und auf ihren Handys abspielen. Sorgt vor ein akustisches Grundrauschen, das die Konzentration auf berufliche Kommunikation für andere nicht einfach macht. Da hilft nur eines: Lächelnd „ich habe da was für dich“ säuseln - und ein Paar Kopfhörer schenken. Schon herrscht Freude allenthalben, und vor allem endlich Ruhe!

Power Workout im Wohnzimmer

Mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder das tägliche Treppensteigen nach der Kantine - daheim fällt das alles weg. Gut, auch im Büro haben wir die eine oder andere Süßigkeit genascht - aber das schlägt längst nicht so sehr auf die Hüften wie in diesen Tagen. Der Mangel an Bewegung lässt sich aber ausgleichen: zum Beispiel mit einem zehnminütigen Power Workout zwischendurch im heimischen Wohnzimmer oder auf dem Balkon. Fitness-Apps gibt es dafür ja massig. Nur sollte man auch nicht vergessen, dass so manche Übung, die angeblich für Anfänger gedacht ist, ziemlich reinhaut. Das Doofe dabei: Am nächsten Tag kann man die Kollegen nicht mit leidigem Jammern über den viel zu starken Muskelkater nerven.

Besser voll verkabelt

Manchmal scheitert das Arbeiten schon an Kleinigkeiten. Wenn nebenan ein Haufen Kinder mit allerlei Unterhaltungstechnik bespaßt wird, muss man die notwendige Infrastruktur für sich selbst sichern: Verlängerungs- und Ladekabel. Wichtig, nein, unerlässlich ist, immer auf volle Akkus zu achten. Nur noch mit einem Ohr in der Telefonkonferenz zu sein, weil man sich auf der Suche nach einer freien Steckdose gerade durch den Spielsachen-Dschungel im Wohnzimmer wühlt, kann genervtes Schnauben der Kollegen nach sich ziehen - Stichwort: „Kannst du das bitte noch einmal wiederholen?“ Wer dann noch mit einem Verlängerungskabel in der einen, dem Smartphone in der anderen Hand und im Vollsprint die Treppe hoch muss, läuft Gefahr, getroffene Absprachen nicht mitzubekommen. Stichwort: „Habt ihr was gesagt? Ich liege jetzt im Flur neben der Steckdose.“ Ob die Kollegen das als Ausflucht gelten lassen? Es geht aber auch noch nervenaufreibender. Einfach mal mit dem Speichern der Arbeit bis zum letzten Prozent der Laptopbatterie warten, weil Faulheit verhindert, das Ladekabel frühzeitig einzustöpseln. Aber Vorsicht: nur was für Adrenalinjunkies!

Song-Pingpong

Das Spiel begann der Kollege mit einer flüchtigen Bemerkung in einer Mail, unbeabsichtigt. Er schrieb, zu Hause könne er beim Arbeiten immerhin laut Musik hören: „Jetzt gerade die Band Port O’Brian mit dem Song ,Fisherman’s Son’.“Es war der Aufschlag für ein zünftiges Song-Pingpong. Seitdem spielen wir uns die „Bälle“ hin und her - jeder einmal am Tag. Eine Mail mit dem Song/mit den Songs, die man gerade oder schon immer gerne hört. Das Spiel erweitert Horizonte - und die eigene Spotify-Liste. Kann auch in der Redaktion weitergespielt werden - irgendwann halt mal.

Vorsicht bei Nacktarbeit

Zum Schluss ein Tipp, den wir uns ausdrücklich nicht zu eigen machen, aber anderen nicht vorenthalten wollen: Eine Bloggerin schrieb auf „Spiegel online“, man könne im Homeoffice auch nackt arbeiten. Ganz wichtig ist jedoch der Zusatz, berufliche Gesprächspartner am Telefon oder auf digitalen Kanälen besser nicht wissen zu lassen, dass man gerade nichts anhat. Wirkt sonst im „Me-too-Zeitalter“ schnell gruselig.

