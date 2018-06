Vollsperrung der A 656 ab Montagabend

Anzeige

Mannheim.Mit Beendigung der ersten Bauphase der A656-Brückenerneuerung bei Mannheim-Friedrichsfeld wird nun der Verkehr auf die fertige südliche Fahrbahn umgelegt. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilte, wird im Zuge dessen die A656 in Richtung Heidelberg am Montag, 25. Juni von 22 Uhr bis voraussichtlich Dienstag, 26. Juni, 1 Uhr voll gesperrt. Außerdem wird der Verkehr am Mittwoch, 27. Juni, gegen 22 Uhr für etwa zehn Minuten unterbrochen. Die Umleitung während der Vollsperrung erfolgt über die parallel verlaufende B 535.

Die Arbeiten hatten im August 2016 begonnen. Die südlichen Brückenhäften bei Mannheim-Friedrichsfeld und der Schwabenstraße wurden abgebrochen und neu hergestellt. Des Weiteren wurden Lärmschutzwände und die südliche Fahrbahn erneuert.

Nach der Umlegung des Verkehrs können die Abbrucharbeiten der nördlichen Brückenhälften und der Fahrbahn angegangen werden. (kris)