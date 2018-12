Vom Austritt aus der EU …

Auf den folgenden beiden Seiten finden Sie die wichtigsten Termine für 2019. Denn auch im neuen Jahr gibt es in der Region viel zu erleben und entdecken. Aber auch politische Neuerungen stehen bevor. Um Ihnen die Planung zu erleichtern, haben wir einen Überblick aus den Bereichen Sport, Kultur, Lokales/Regionales und Politik erstellt. Kurzfristige Terminänderungen sind möglich. Informieren Sie sich bitte deshalb besser im Vorfeld bei den jeweiligen Veranstaltern.

Januar

4. Januar: Reisemarkt Mannheim

Beim zweitägigen Reisemarkt auf dem Mannheimer Maimarktgelände können sich Besucher über verschiedenste Reisearten und -ziele informieren.

6. Januar: TurnGala 2019

Zum 31. Mal bietet die TurnGala des Schwäbischen Turnerbundes und des Badischen Turner-Bundes eine spannende Tour: Die Mischung aus Turnen, Gymnastik und Sport steht unter dem Motto „Reflexion“ und wird bis zum 13. Januar ganz Baden-Württemberg durchqueren.

11. Januar: Jazz im Quadrat – Hautnah Entdeckungen

Junge Nachwuchs-Jazztalente gibt es am 11. Januar im Mannheimer Club Ella & Louis zu erleben. Los geht es um 20 Uhr.

14. Januar: Antonio Sanchez und seine Band Migration

Der Grammy-Gewinner Antonio Sanchez tritt am 14. Januar mit seiner Jazzband Migration in der Alten Feuerwache Mannheim auf.

15. Januar: Die Schlagzeugmafia heizt ein

Die siebenköpfige Schlagzeugmafia um Söhne-Mannheims-Drummer Jonny König ist eine der schlagkräftigsten Formationen des Landes. Am 15. Januar kommt sie ins Mannheimer Capitol.

19. Januar: Winterlichter verzaubern Luisenpark in Mannheim

Magische Anblicke: Teile des Mannheimer Luisenparks werden bei einer Beleuchtungsaktion vom 19. Januar bis 24. Februar nach Einbruch der Dunkelheit in bunte Lichter getaucht.

19. Januar: Seehofer tritt zurück

Von „Mutter aller Probleme“ bis hin zum Dauerstreit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): Nach den Verlusten bei der bayerischen Landtagswahl zieht sich CSU-Chef Horst Seehofer am 19. Januar zumindest vom Parteivorsitz zurück.

24. Januar: Eine Band, drei Rockstars

Unter dem Namen FRONTM3N gehen die Rockstars Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln gemeinsam auf Deutschland-Tournee. Die Engländer sind unter anderem als Sänger der Bands Hollies, 10cc und Sweet oder Sailor bekanntgeworden. Am 24. Januar sind die Musiker dann im Mannheimer Capitol zu Gast und zeigen, wie gut sie miteinander harmonieren.

24. Januar: Pussy Riot rebellieren in Ludwigshafen

Die Grenze zwischen Punkmusik und politischem Aktivismus ist bei diesem Projekt fließend: Das Gastspiel der russischen Band Pussy Riot am 24. Januar dürfte schon früh im Jahr eines der Glanzlichter im Programm des Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus werden.

25. Januar: Mario Barth baut seinen Arena-Rekord aus

Trotz Lokalmatadoren wie Bülent Ceylan oder Xavier Naidoo hat der Berliner Comedy-Star Mario Barth die meisten ausverkauften Auftritte in der Mannheimer SAP Arena vorzuweisen. Voll wird es voraussichtlich auch, wenn er mit seinem aktuellen Programm „Männer sind faul, sagen die Frauen“ am 25. Januar, um 20 Uhr, in die Quadratestadt zurückkehrt.

Februar

1. Februar: Michael Mittermeier setzt „Lucky Punch“

Der bayrische Comedy-Star Michael Mittermeier setzt seine Gags handwerklich gekonnt und nicht unbedingt mit Glück. Trotzdem heißt sein neues Programm „Lucky Punch – Die Todes-Wuchtl schlägt zurück“. Die Mannheim-Premiere gibt es am 1. Februar im Rosengarten.

2. Februar: Jan Böhmermann musiziert im Maimarktclub

Ein seltenes Live-Vergnügen bietet sich am 2. Februar im Mannheimer Maimarktclub: Der gern schlagzeilenträchtige ZDF-Satiriker Jan Böhmermann lebt dort seine unbestritten starke musikalische Seite aus. Der Abend unter dem Motto „Das Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld feat. Jan Böhmermann“ geht dann am 2. Februar über die Bühne.

3. Februar: Helge Schneider hält Ordnung

Helge Schneider ist ein genial-komischer Sänger und Multi-Multi-Instrumentalist. Trotzdem finden viele seine Musik-Clownereien chaotisch. Da hält die „Singende Herrentorte aus Mühlheim“ mit dem Titel des neuen Programm voll dagegen: „Ordnung muss sein!“ heißt es und läuft am 3. Februar im Rosengarten.

8. Februar: Dieter Nuhr in Ludwigshafen

„Nuhr hier, nur heute“ heißt es am 8. Februar in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle. Dort hat der im Fernsehen präsente Grenzgänger Dieter Nuhr zwischen Kabarett und Comedy quasi seine Stammspielstätte im Rhein-Neckar-Raum.

10. Februar: Bülent Ceylan lässt mal wieder lachen

Comedian Bülent Ceylan gibt am 10. Februar sein jährliches Gastspiel in der SAP Arena. Dann spielt er dort sein aktuelles Programm „Lassmalache“ zum dritten Mal.

10. Februar: Sänger Michael Schulte im Capitol

Bisher hat der Drittplatzierte der ersten „The Voice Of Germany“-Staffel bei seinen Konzerten in der Region ein eher überschaubares, eingefleischtes Fanpublikum begrüßen dürfen. Man darf gespannt sein, wie es nach Michael Schultes sensationellem vierten Platz beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon (ESC) am 10. Februar bei seinem Konzert im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus aussieht.

10. Februar: Oper „Paare“ feiert Premiere

Eine Kreuzung von Georg Anton Bendas „Der gute Ehemann“ und Béla Bartóks Einakter „Herzog Blaubarts Burg“ entsteht am Nationaltheater unter dem Titel „Paare“. Premiere der von Marco Misgaiski inszenierten Produktion ist am 10. Februar im Nationaltheater-Werkhaus in der Mozartstraße.

11. Februar: Lesen.Hören geht in die 13. Runde

Wie in jedem Jahr wird das Mannheimer Literaturfest Lesen.Hören auch 2019 wieder im Februar und März stattfinden. Das von Insa Wilke kuratierte Programm startet in der Alten Feuerwache am 22. Februar und läuft dann 17 Tage lang mit klassischen Lesungen, Musik und gesellschaftspolitischen Diskursen bis zum 10. März.

16. Februar: Jonathan Jeremiah singt in Heidelberg

Dem Londoner Songwriter Jonathan Jeremiah ist 2011 mit dem Album „A Solitary Man“ auch in Deutschland ein großer Erfolg gelungen. Dass seine drei weiteren Platten bis zum aktuellen „Good Day“ kaum schlechter sind, will der 38-Jährige bei einem intimen Konzert im Heidelberger Karlstorbahnhof beweisen.

17. Februar: „Orpheus in der Unterwelt“ kommt ans NTM

Endlich wieder eine Operette am Nationaltheater, werden sich viele sagen. Regie in Jacques Offenbachs Klassiker „Orpheus in der Unterwelt“ führt Markus Rothe, Kapellmeister Benjamin Reiners dirigiert die Premiere am 17. Februar im großen Haus am Goetheplatz.

21. Februar: Berufsmesse „Jobs for Future“ in der Maimarkthalle

„Jobs for Future“ ist eine Absolventen- und Recruiting-Messe in der Maimarkthalle und seit vielen Jahren die größte Veranstaltung dieser Art in Mannheim. Vom 21. Februar bis 23. Februar präsentiert sie sich wieder den Besuchern.

März

6. März: Play-off-Start in der Deutschen Eishockey Liga

Am 6. März beginnen die Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga. Die Adler Mannheim haben in dieser Saison aussichtsreiche Chancen, Seriensieger EHC Red Bull München zu stoppen. Spätestens am 30. April steht der Deutsche Meister fest.

9. März: Hommage an Joy Fleming

Der verstorbenen Mannheimer Blues-Ikone Joy Fleming widmen Familienangehörige, Weggefährten sowie Freunde und musikalische Partner der Sängerin am 9. März im Mannheimer Capitol das Hommage-Konzert „Joy To The World“. Mit dabei sein werden u.a. Nicole, Lou, Cindy, Joana und die Mitglieder der Joy Fleming Band French Kiss.

15. März: Auftakt vom Kulturbeutelfestival

Ob Theater, Kabarett, Musik und Kleinkunst: was beim Kulturbeutel zählt, ist die Leidenschaft. Er ist eines der schönsten und meistbesuchten Kleinkunst-Festivals der Metropolregion. Das Festival beginnt am 15. März im Speyerer Domgarten und endet am 31. März.

15. März: Neuer Deutscher Jazzpreis

Erster Tag des Neuen Deutschen Jazzpreises: Am 15. März gibt Renaud Garcia Fons ein Kuratorenkonzert.

16. März: Beginn des Heidelberger Frühling

Bereits die 23. Ausgabe des Heidelberger Frühling startet am 16. März. Das größte Musikfestival Baden-Württembergs beginnt allerdings nach 26 Veranstaltungen, die sozusagen vagabundierend bereits im Vorfeld stattfinden. Es werden wieder 40 000 bis 50 000 Besucher erwartet.

24. März: Rachmaninows „Francesca da Rimini”

Eine der größten Liebesgeschichten der Weltliteratur wird in Dantes „Göttlicher Komödie“ erzählt, und der russische Komponist Serge Rachmaninow erzählt sie in seiner wohl bekanntesten Oper „Francesca da Rimini“ in einer Rückblende. Auch konzertante Abende wie dieser am 24. März werden von Opernfans sehr geliebt, weil sie, wie sie sagen, nicht von einer Inszenierung gestört werden. Die Leitung hat Benjamin Reiners.

29. März: Abschied von der EU

Am 29. März scheidet Großbritannien formell aus der Europäischen Union aus.

April

3. April: Bela B liest aus seinem Buch

Bevor er mit den Ärzten den Hauptakteur bei Rock am Ring gibt, geht Schlagzeuger Bela B Felsenheimer erst einmal auf Lesereise. Dabei stellt er am 3. April in Mannheims Alter Feuerwache seinen Debütroman „Scharnow“ vor. Das nach Bela Bs eigenen Angaben „mordlustige“ Buch dreht sich um ein Dorf nördlich von Berlin und soll bereits am 25. Februar erscheinen.

4. April: Französischer Markt auf den Kapuzinerplanken

Beim Französischen Markt gibt es auf den Mannheimer Kapuzinerplanken vom 4. bis zum 13. April verschiedene Spezialitäten und Kunsthandwerk aus dem Nachbarland Frankreich zu entdecken.

12. April: Claude Debussys und Edgar Allan Poes „House of Usher“

Die Bühnenbildnerin und Regisseurin Anna Viebrock, Weggefährtin des großen Christoph Marthaler, inszeniert am Nationaltheater Mannheim „House of Usher“, Debussys nach der Meistererzählung Edgar Allan Poes komponierte Oper. In der Partie des Roderick Usher wird Thomas Jesatko zu hören sein.

13. April: Eros Ramazzotti singt über das Auf und Ab im Leben

Altbewährte Hits und das Material seines neuen Albums „Vita ce n’è“ singt der italienische Popstar Eros Ramazzotti am 13. April in der Mannheimer SAP Arena. In den aktuellen Nummern geht es um das Auf und Ab im Leben.

24. April: Kardiologenkongress

Bei der 85. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) treffen sich am 24. April Mediziner im Mannheimer Rosengarten. Der Kongress ist der größte medizinische Fachkongress in der Stadt und endet am 27. April.

27. April: Maimarkt wird eröffnet

Der Maimarkt ist die größte regionale Verkaufsmesse auf dem Maimarktgelände Mannheim. Im Schnitt kommen mehr als 300 000 Besucher. Die Messe endet in diesem Jahr am 7. Mai.

mai

9. Mai: Rod Stewart feiert seine Hits

Mit seinem 30. Studioalbum „Blood Red Roses“, aber vor allem natürlich einem Programm voller altgedienter Hits kommt der schottische Rock-Superstar Rod Stewart am 9. Mai in die SAP Arena. Unverzichtbar dabei: „Sailing“, „Da Ya Think I’m Sexy?“ und „Maggie May“.

11. Mai: Dämmermarathon

Der Termin für den SRH Dämmer Marathon 2019 steht. Die größte Breitensportveranstaltung der Region startet – äquivalent zum Vorjahr – am Samstag, 11. Mai. Der Startschuss fällt in den Abendstunden, so dass über 10 000 Läufer, tausende Zuschauer und die hereinbrechende Abenddämmerung für Gänsehaut-Atmosphäre sorgen werden.

19. Mai: Schiller feiert Jubiläum

Christopher von Deylen feiert das 20. Jubiläum seines Global-Pop-Projekts Schiller mit einer Tournee, die ihm am 19. Mai in die SAP Arena führt. Garantiert dabei ist eine spektakuläre Bühnenshow mit aufwendigen Videoprojektionen.

22. Mai: Explore Science

Die große Wissenschaftsausstellung Explore Science im Luisenpark beginnt am 22. Mai und endet am 26. Mai. Morgens wird sie von Schulen besucht, mittags ist sie für alle Besucher frei.

26. Mai: Kommunalwahlen im Südwesten

Städte und Kommunen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wählen am 26. Mai 2019 ihre Parlamente.

30. Mai: Andreas Bourani beim Mannheimer Zeltfestival

Dass Andreas Bourani große Hallen wie die SAP Arena im Griff hat, bewies der Sänger des Fußballweltmeister-Hits „Auf uns“ eindrucksvoll am 27. Mai 2016. Fast genau zwei Jahre später lässt er wieder in Mannheim von sich hören: Am 30. Mai tritt er beim Zeltfestival auf.

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.12.2018