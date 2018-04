Vom Biertisch gewischt

Anzeige

VVon Stuttgart vergessen musste sich keiner der Festzeltbesucher vorkommen. Im Gegenteil: Ministerpräsident Winfried Kretschmann nutzte seinen Auftritt als Schirmherr des Maimarkts für eine Charme-Offensive – so als wolle er alle (manchmal berechtigten) Vorwürfe, das Land benachteilige seinen badischen Teil hin und wieder, vom Biertisch wischen. Kretschmann vermittelte zumindest sehr glaubwürdig und auf eine sympathische Weise, wie wichtig der Maimarkt, Mannheim und die Metropolregion Rhein-Neckar für Baden-Württemberg sind. Das tat den Besuchern sichtlich und – hörbar am Applaus – gut.

Richtigerweise brachte Oberbürgermeister Peter Kurz bei seiner Rede dem Landeschef neben den Vorzügen und Stärken der Stadt auch deren Herausforderungen noch einmal näher. Gerade in Sachen Integration und der Diskussion um eine Nachfolgeeinrichtung für das derzeitige zentrale Registrierungszentrum für Flüchtlinge im Heidelberger Patrick-Henry-Village gibt es in nächster Zeit noch sehr viel zwischen Stadt und Land zu besprechen.

Beim Nationaltheater ging Kretschmann gleich von sich aus in die Offensive. Allerdings ist schwer abzuschätzen, was der Vorstoß des Landes in Richtung Bund bringen kann. Zweifel sind zumindest angebracht. Im vergangenen Jahr entpuppte sich die vollmundige Ankündigung von Landwirtschaftsminister Peter Hauk, das Land werde sich an den Kosten für das Nationaltheater großzügig beteiligen, als absolute Luftnummer.