Vom Campus-Küken zum Professor

„Jüngster Doktorand“ titelte der „MM“. Weil die Schlagzeile mittlerweile gut acht Jahre zurückliegt, wollte die Redaktion wissen, was aus Sebastian Weingärtner geworden ist. Er hatte im zarten Alter von 15 Jahren ein Informatikstudium begonnen und sich mit gerade mal 19 an der Mannheimer Medizin-Fakultät auf seine Promotion vorbereitet. Um es gleich vorwegzunehmen: Der junge Wissenschaftler mit dem Lockenschopf hat an der Technischen Universität (TU) Delft eine Professorenstelle.

Bei der ersten Begegnung war Sebastian Weingärtner sichtlich bemüht, das ihm verpasste Etikett als Überflieger mit Superhirn herunterzuspielen. Er habe lediglich das von der Uni Würzburg ermöglichte Schüler-Frühstudium genutzt, betonte er 2011. Will heißen: Er hat parallel zum Gymnasium als Campus-Küken Vorlesungen besucht und noch vor dem Abi sein Uni-Diplom abgelegt – mit 1,1. Als er an den Lehrstuhl für Computerunterstützte Klinische Medizin kam, war er nicht nur der mit Abstand jüngste Doktorand der Medizinischen Fakultät Mannheim – sondern auch der Mutter-Universität Heidelberg.

Surfer, Biker, Rucksack-Tourist

Sein Mentor Lothar Schad erkannte schnell, dass „ein Talent wie er raus zu den besten Forschungsgruppen muss“. Und so kam es, dass Sebastian Weingärtner zwei Doktorväter hatte – in Mannheim und in Boston an der Harvard Medical School. Die keineswegs alltägliche Kooperation empfand auch Lehrstuhlinhaber Schad als „bereichernd“, wie er rückblickend kommentiert. Das Thema, das er bereits an der Universitätsmedizin Mannheim begonnen hat, beschäftigt Weingärtner bis heute: Softwarelösungen, die bei Magnetresonanz-Untersuchungen in der Röhre weniger Zeit für Messdaten benötigen und dennoch aussagekräftigere Bilder liefern – insbesondere beim Herzmuskelgewebe.

Mit Sebastian Weingärtner einen Gesprächstermin zu vereinbaren, ist gar nicht so einfach – weil er gerade an der renommierten US-Universität Stanford weilt. Nach einigen E-Mails klappt es. In Kalifornien versucht er zwei Mal wöchentlich Zeit fürs Surfen zu finden, auch wenn Arbeitstage von zehn und mehr Stunden normal sind. „Langsam geht meine Lernkurve nach oben“, verrät der sportbegeisterte Forscher, der in Mannheim Mountainbike gefahren ist – manchmal 60 Kilometer. Überhaupt findet er wichtig, dass der Kopf frei bleibt, „sich kein Tunnelblick entwickelt“. Und deshalb gönnte sich Sebastian Weingärtner nach dem Doktortitel „ein Jahr nur für mich“. Mit dem Rucksack ist er durch Ostasien bis in die Mongolei gereist. „Eine Supererfahrung!“ Eher beiläufig erzählt er, zwischendurch einen Job beim Beratungsunternehmen McKinsey angenommen zu haben. „Dort wurde ich in einem Crashkurs geschult und auf Businesskunden losgelassen.“

Weinberger war noch 27 Jahre jung, als ihm die TU im niederländischen Delft für den Bereich „Imaging Physics“ eine Assistenzprofessur anbot. Das dazugehörige Forschungslabor baut er gerade personell auf. Weinberger hat es nach dem Planeten Mars benannt – als Symbol für visionäre Erkundungen.

Würde er noch einmal mit Gymnasium und Uni im Doppelpack derart jung durchstarten? Seine Antwort kommt prompt: „Auf jeden Fall – das hat extrem viele Türen geöffnet.“ Ohnehin, so betont er, zählen in der Wissenschaft nicht Lebensjahre, sondern Publikationen – und wie oft sie zitiert werden. Wie in vielen Ländern üblich, ist Sebastian Weingärtner zunächst „Professor auf Probe“ , wie er es ausdrückt. Nach fünf Jahren werden seine Leistungen und die seiner Forschungsgruppe bewertet. „Entweder folgt eine feste Professur, oder man ist weg.“ Für den 28-Jährigen steht fest, dass er sich „voll reinhängen“ will. Und dazu gehören für ihn hin und wieder Wochen mit einem Einsatz bis zu 100 Arbeitsstunden. „Aber das macht mir nichts aus“, er habe ja Spaß an Herausforderungen. Das Thema Familie hat er auf später verschoben – „ich bin schließlich noch lange jung“. Auch wenn für ihn derzeit Pendeln zwischen Stanford und Delft ganz normal ist: Langfristig sieht er seinen Lebensmittelpunkt in Europa.

