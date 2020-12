Vom ewigen Verlierer zum Helden auf vier Pfoten

Schon in der Schule, als Iris Welling ihre Liebe zum Schreiben entdeckt, attestieren ihr Lehrer eine „blühende Fantasie“. In ihrem neuen Buch „Klaus Kariert“, das gerade im Waldkirch Verlag erschienen ist, schöpft die Mannheimer Autorin in puncto Einfallsreichtum tatsächlich aus dem Vollen: Denn im Mittelpunkt der skurrilen Geschichte steht ein Junge, der in einen karierten Kater verwandelt

...