Morgen beginnt die Karwoche, die letzte Woche der vorösterlichen Fastenzeit. Den Palmsonntag nutzt der Caritasverband, um in „Maria Frieden“ eine „Besondere Kreuzweg-Meditation“ als Broschüre vorzustellen. Sie ist der Mannheimer Ordensfrau Theodolinde (kleines Bild) gewidmet, die ihre durchlebte Hölle in dem Buch „Vom KZ ins Kloster“ geschildert und zwei Jahre vor ihrem Tod eine Bilderserie über die Leidensstationen Christi gemalt hat. Am 24. April würde die Benediktinerin 100 Jahre alt werden.

Als sich 2015 die Befreiung des Konzentrationslagers Ravensbrück zum 70. Mal jährt, erinnert der „MM“ an das Schicksal einer jungen Seelsorgehelferin aus Heppenheim: Katharina Katzenmaier hat 1943 gewagt, das Töten behinderter Menschen als Mord zu bezeichnen – und ist davon im Gestapo-Verhör nicht abgerückt. Die spätere Nonne, die 1949 den Namen Theodolinde annimmt, braucht fünf Jahrzehnte, bis sie Kraft findet, schmerzhaft eingegrabene Erlebnisse als Gefangene im größten Frauenlager der SS aufzuschreiben und mit Skizzen (wie vom ersehnten Tod „als mein Freund“ ) zu ergänzen. Tiefer Glaube und ein ins KZ geschmuggelter Rosenkranz haben ihr geholfen, erst die schauerlichen Schikanen und schließlich den „Todesmarsch“ zu überstehen.

Kreuzweg-Meditation Eine „Besondere Kreuzweg-Meditation“ präsentiert der Caritasverband am Palmsonntag, 25. März, 15.30 Uhr, in der Kapelle des Pflegezentrums „Maria Frieden“ (Max-Joseph-Straße 46, Neckarstadt) als Broschüre mit 39 Seiten. Im Vorraum hängen die von Schwester Theodolinde gestalteten Original-Kreuzwegbilder. Eine Kopie der Serie schmückt das Caritas-St.-Anna-Haus am Sandrain, eine weitere Vervielfältigung befindet sich im KZ-Museum Ravensbrück. Zu Ehren von Schwester Theodolinde, die am 24. April 100 Jahre alt werden würde, lädt der Caritasverband an diesem Termin um 15 Uhr zu einem Gedenken mit Eucharistiefeier ebenfalls in die Kapelle von Maria Frieden ein. Den Festvortrag hält der Historiker Reiner Albert. wam

Als die bereits 80-jährige Benediktinerin mit Wasserfarben Stationen der Via Dolorosa in Jerusalem gestaltet, blitzen auch Erinnerungen an den eigenen Kreuzweg auf. Statt der traditionell 14 Kreuzwegstationen bannt sie 18 Motive auf Zeichenblockkarton.