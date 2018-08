Vom Leben am Hafen

Mit einer Lesung und im Gespräch mit den Bürgern "Wo die Stadt den Hafen berührt" ist sie zu Gast in der Kirche ihrer Konfirmation: Die Mannheimer Schriftstellerin Nora Noé liest am Donnerstag, 15. November, um 19 Uhr in der Hafenkirche aus ihren Romanen, erzählt Geschichten vom Hafenviertel und lädt zum Gespräch ein. Der Eintritt zur Lesung ist frei.

Die im Jungbusch geborene

...

Sie sehen 44% der insgesamt 880 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.11.2012