Vom Lehrling zum Chef der Arbeitsagentur

Was für eine Berufsbiografie! Ulrich Manz hat es vom Angestellten-Lehrling beim Arbeitsamt zum Vorsitzenden der Geschäftsführung bei der Agentur für Arbeit gebracht. An diesem Dienstag wird der Mannheimer aus Leidenschaft nach 50 Jahren im Dienst der Behörde verabschiedet. „Meine Laufbahn dürfte heute so nicht mehr möglich sein“, ist der 65-Jährige überzeugt.

Als der „Bu“ von der Gartenstadt 1969 seine Ausbildung beginnt, gibt es gerade mal 424 gemeldete Arbeitslose. Zum Vergleich: In diesem September sind es 9413. Als Lehrling trägt er abends Postwurfsendungen aus. Manz: „Und die richteten sich an Hausfrauen, denen Qualifizierungen angeboten wurden – beispielsweise zur Stenokontoristin.“ Es ist die Zeit der Vollbeschäftigung, der händeringend gesuchten Arbeitskräfte, der Gastarbeiter-Anwerbungen. Als Lehrling Ulrich („Azubi“ ist noch nicht erfunden) seine Prüfung ablegt, gehören Stenografie und Zehn-Finger-Tippen („auf einer IBM-Kugelkopfmaschine“) zu den verlangten Fertigkeiten: „120 Silben pro Minute als Standard.“ Manz hat sie erlebt, die Vor-Computer-Arä mit Karteikästen auf dem Schreibtisch: „Ich hatte einen für die Kärtchen der Arbeitssuchenden, einen anderen für offene Stellen.“ Außerdem galt damals als selbstverständlich, dass männliche Vermittler ausschließlich für Männer zuständig waren, Frauen nur für Frauen.

Erfolgsmodell wird „Katastrophe“

Auf der Leiter nach oben hat Ulrich Manz so einige Sprossen genommen, beispielsweise einen Lehrgang zum gehobenen Dienst, mehrjährigen berufsbegleitenden Besuch der Wirtschaftsakademie mit Verwaltungsdiplom als Abschluss. Damals kein ungewöhnlicher Aufstieg. Schließlich liegt bei den 1950er-Geburtsjahrgängen die Abiturientenquote bei um die fünf Prozent. Und deshalb eröffnen Firmen wie Ämter ihrem häufig direkt nach der Schule eingestiegenen Nachwuchs Qualifizierungsmöglichkeiten. Üblich ist es außerdem, dass junge Männer mitten im Berufsleben zum Wehrdienst eingezogen werden. Und so muss Ulrich Manz seinen Amtsschreibtisch 15 Monate verlassen. „Ich war in der Feudenheimer Kaserne und deshalb Heimschläfer.“

Welche Stationen haben sich besonders eingeprägt? Der Mittsechziger berichtet von neuen Wegen bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen – als die Agentur Wohlfahrtsverbände beim Etablieren von Integrationsbetrieben wie Fairkauf unterstützte. Chancen für Langzeitarbeitslose und Menschen mit Behinderung zu schaffen, liegt Manz bis heute am Herzen. „Tief bewegt“ haben ihn die Monate in Dresden, wohin er nach der Wende abgeordnet worden ist. 1990 und 1991 erlebt er Massenentlassungen, und dass viele der Männer und Frauen für andere Betriebe ungenügend qualifiziert sind.

Als „aufregendste Zeit“ schildert er das Umsetzen der Hartz-IV-Reform: ein Verwaltungskraftakt, für den Rathaus und Arbeits-Agentur einen Kooperationsvertrag geschmiedet haben. Und so kommt es zu einer bundesweit einmaligen Geschäftsführer-Doppelspitze: Ulrich Manz hauptamtlich, Hermann Genz, eigentlich Sozialamtschef, nebenamtlich. Obwohl unterschiedliche Behördenphilosophien aufeinanderprallen, „haben wir uns konstruktiv zusammengerauft“. Schon bald gilt Mannheim als Jobcenter-Erfolgsmodell. Im Dezember 2007 folgt der Schock: Das Bundesverfassungsgericht rügt die Mischverwaltung solcher Arbeitsgemeinschaften. Manz: „Wie es weitergeht, wusste niemand.“ Von einer „Katastrophe“ spricht Oberbürgermeister Peter Kurz. Nach politischem Ringen setzt sich das Konzept der Hilfe aus einer Hand durch, passiert 2010 ein Gesetz zur Verfassungsänderung. In Mannheim bleibt es beim gemeinsamen Jobcenter – aber ohne Doppelspitze. Manz geht zur Agentur für Arbeit zurück und wird dort Chef. Aufstiegsangebote aus anderen Städten hat er stets ausgeschlagen. „Ich bin mit Mannheim verwurzelt.“

Als Pensionär möchte er mit seiner Frau Sigrun – „sie unterstützt mich seit 40 Jahren“ – all das genießen, wofür bislang wenig Zeit blieb. Auf „Opa-Einsätze“ bei Sohn Alexander und dessen Familie freut er sich schon.

