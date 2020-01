Vom Neckar bis zur Bergstraße

Julian Eistetter in der Redaktion des „Mannheimer Morgen“. © Seethaler

Die Region ist groß – und das Gleiche gilt für das Verbreitungsgebiet des „Mannheimer Morgen“: Dass in der Ausgabe „Neckar-Bergstraße“ alles glattläuft, darum kümmert sich seit Mitte Januar Redakteur Julian Eistetter. Er ist der neue Koordinator – und damit zuständig für die lang- und kurzfristige Planung im Team, zum Beispiel beim Entwickeln von Themen und Schwerpunkten. Dabei hat er immer ein Auge darauf, was die Menschen in der Region bewegt. Und dabei ist auch sein Koordinations-Können gefragt: Denn die Ausgabe deckt viele Orte ab: Ladenburg, Heddesheim, Edingen-Neckarhausen, Ilvesheim, die Bergstraßen-Kommunen Schriesheim und Hirschberg sowie die Mannheimer Stadtteile Seckenheim und Friedrichsfeld. Die verkaufte Auflage in dem Gebiet beträgt rund 9500 Zeitungen. Sechs Redakteure sind im Einsatz, davon arbeiten zwei Kollegen in einer Außenredaktion in Ladenburg.

Eistetter organisiert Konferenzen, übernimmt Absprachen mit Redakteuren von anderen Regions-Seiten und macht auch die sogenannte Blattabnahme. Bei dieser schauen Redakteure am Abend noch einmal ganz genau auf die produzierten Seiten. Darin hat Eistetter Routine: Denn der 29-Jährige ist schon über ein halbes Jahrzehnt beim „Mannheimer Morgen“: Im Jahr 2014 begann er dort als Volontär seine journalistische Ausbildung. Seit 2016 ist er Redakteur im Regionalressort. Sein Schwerpunkt liegt auf Ludwigshafener Themen, doch er ist auch in Heidelberg und der gesamten Metropolregion unterwegs.

Und wenn er nicht gerade über die maroden Hochstraßen, Kommunalpolitik, Gerichtsprozesse oder bunte Geschichten über die Menschen der Region schreibt, dann kümmert er sich um den Journalisten-Nachwuchs im Haus. Als Volontärsbeauftragter hat er mit Kollegin Madeleine Bierlein auch hier immer ein offenes Ohr für die angehenden Redakteure. Lea Seethaler

