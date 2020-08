Vom Rabatt profitieren jetzt alle

Das „Mannheim Gutscheinbuch 2020/21“ ist ab sofort erstmals käuflich erhältlich. Herausgegeben wird das Heft vom Stadtmarketing Mannheim und wurde bisher nur an Studenten im ersten Semester verteilt. Mit den Verkauf des Gutscheinbuchs soll laut Stadtmarketing ein Beitrag dazu geleistet werden, die lokale Wirtschaft in diesen herausfordernden Zeiten zu unterstützen.

61 Coupons bieten in dem Gutscheinheft Rabatte für Mannheims Gastronomie, Kulturszene, Shopping-, Freizeit- und Sportmöglichkeiten. Dazu zählt beispielsweise ein Freibesuch im Nationaltheater oder ein kostenloser Schnuppermonat in der Stadtbibliothek. Geschäfte locken mit Rabattaktionen, Cafés oder Restaurants beispielsweise mit Freigetränken. Zehn der Gutscheine richten sich speziell an Erstsemester der Universität und der Hochschulen.

Erhältlich ist das Buch zum Preis von 8 Euro bei der Tourist Information am Hauptbahnhof oder bei weiteren Verkaufsstellen wie Bücher Bender, Buchhandlung Schmitt und Hahn in der Kunststraße oder Thalia Buchhandlung am Paradeplatz. Die Gutscheine sind bis 31. August 2021 gültig.

„Gerade jetzt ist es wichtig, einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, Mannheimer Museen, Cafés, Restaurants und weitere Freizeiteinrichtungen zu besuchen. Vom Traditionshaus bis hin zum neu eröffneten Geheimtipp bietet das Gutscheinbuch viele Inspirationen“, sagt Karmen Strohanja, Geschäftsführerin des Stadtmarketings. bcn

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.08.2020