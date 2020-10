Vom Radweg bis zum Wohnungsbau

Es ist eine umfangreiche Tagesordnung, die an diesem Dienstag auf die Stadträte wartet. Sie müssen in der öffentlichen Gemeinderatssitzung (16 Uhr, Stadthaus N 1) nicht nur über die neue Trasse für den Radschnellweg durch die Feudenheimer Au und die Ausstattung des geplanten Kombibades im Herzogenried entscheiden, sondern unter anderem auch über die Bebauungspläne für Teile der Konversionsflächen Turley und Spinelli.

Die Entscheidung über die Radweg-Trasse dürfte dabei eine enge Angelegenheit werden, wie schon bei der Vorberatung im Hauptausschuss deutlich geworden war. 25 Stimmen sind im Rat für einen Beschluss notwendig. Die SPD-Fraktion (10 Sitze) wird geschlossen zustimmen, dasselbe dürfte auch für die LI.PAR.Tie-Fraktion (5 Sitze) gelten, dazu kommt die Stimme von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Bei den Grünen werden nach Informationen dieser Redaktion zehn der zwölf Fraktionsmitglieder für die neue Trasse votieren, womit man auf 26 Stimmen käme – sofern alle anwesend sind.

Große Mehrheit beim Kombibad

Die überarbeitete Planung sieht wie berichtet eine leicht veränderte Wegführung vor, die weniger in die Kleingartenanlagen eingreift als die ursprüngliche Route. Außerdem soll es an der Straße Am Aubuckel statt einer Rampe nun eine Unterführung geben. Die Gegner der Trasse – CDU, Mannheimer Liste, FDP, AfD und die zwei Grünen-Vertreter – sehen diese als einen zu gravierenden Eingriff ins Landschaftsschutzgebiet.

Nahezu geschlossen dürfte dagegen die Entscheidung zum Kombibad fallen, zu dem das Freibad im Herzogenried umgewandelt werden soll. Das neue Hallenbad bekommt unter anderem ein großes 50-Meter-Schwimmbecken mit sechs Bahnen sowie ein Lehrschwimmbecken und ein Sprungbecken. Der Sportausschuss hatte vergangene Woche mit großer Mehrheit beschlossen, das Hallenbad noch um zwei Rutschen und ein Außenbecken zu erweitern.

Für das Baufeld IV im östlichen Teil des Turley-Geländes in der Neckarstadt sollen die Stadträte mit dem Bebauungsplan den Startschuss für die Errichtung von 250 Mietwohnungen geben, die der Projektentwickler Fortoon dort plant. Die Fläche hatte früher der Tom Bock Group gehört. Auch für die Bebauung des nördlichen Teils des Spinelli-Geländes soll der Gemeinderat mit einem Beschluss den rechtlichen Rahmen schaffen. Vorgesehen sind hier die unterschiedlichsten Gebäude, vom Ein- bis zum Mehrfamilienhaus.

Die Anzahl der Zuschauer bei der Sitzung (auf der Empore des Ratssaals) ist auf 25 begrenzt. Anmeldung per E-Mail an 15ratsangelegenheiten@mannheim.de. Die Sitzung wird auch per Livestream übertragen.

Info: Link zum Livestream: bit.ly/3jyUp1k

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.10.2020