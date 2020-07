Vom Reichsbanner bis zur Postgeschichte

Nur mit Anmeldung und begrenzter Teilnehmerzahl zwar – aber es geht wieder los: Nach dreieinhalbmonatiger Pause wegen der Corona-Pandemie beginnt das Marchivum mit seinem Veranstaltungsprogramm. Über 25 Termine gibt es bis zum Jahresende, von Vorträgen über Filmabende bis hin zu zwei Buchvorstellungen zur Stadtgeschichte.

„Bei aller Freude auf ein Wiedersehen ist uns Ihre Gesundheit wichtig“, begründet Marchivum-Direktor Ulrich Nieß die Einschränkungen. Man freue sich aber, „wieder an den Start gehen zu können“. Damit der vorgeschriebene Abstand zwischen den Gästen eingehalten werden kann, darf er aber nicht alle Plätze im verglasten Vortragssaal auf dem Ochsenpferchbunker besetzen. Daher werden die meisten Veranstaltungen zusätzlich per Livestream auf der Internetseite marchivum.de übertragen.

Noch bis zum 28. August wird im Marchivum die Sonderausstellung „Für Freiheit und Republik! Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold im Kampf für die Demokratie 1924-1933“ gezeigt. Im Begleitprogramm untersucht ein Vortrag am Mittwoch, 8. Juli, um 18 Uhr die Aktivitäten des Reichsbanners im Südwesten, besonders im Ortsverein Mannheim. Dazu spricht Marcel Böhles vom Deutschen Historischen Museum in Berlin.

Gemeinsam mit dem Institut Francais erinnert das Marchivum am Mittwoch, 15. Juli, um 18 Uhr mit Beiträgen von Erstem Bürgermeister Christian Specht und Doreen Kelimes an den Juli 1870, als in Mannheim die Mobilmachung für den deutsch-französischen Krieg 1870/71 lief. Gezeigt werden soll auch, wie sich der ferne Krieg auf den Alltag in der Stadt auswirkte – zwischen Siegestaumel, der Trauer um gefallene Soldaten und Sorge um Verwundete.

Zwei Buchvorstellungen

Einige der aufgrund der Corona-Situation seit März ausgefallenen Vorträge werden nun im zweiten Halbjahr nachgeholt. Dazu zählen der Beitrag zur Postgeschichte in Mannheim oder über den Vater des Nazi-Architekten Albert Speer, ein kurzweiliger Filmabend mit den Filmschätzen des Marchivum und Vorträge zur Situation der Displaced Persons (also etwa der von den Alliierten nach der Nazi-Zeit befreiten Zwangsarbeiter) und zur Euthanasie. Buchvorstellungen thematisieren die Geschichte des Verkehrsknotens Mannheim sowie des KZ Natzweiler, dessen Außenstelle in der Sandhofenschule war. Die Gedenkstätte dafür feiert im November ihr 30-jähriges Bestehen. In der Reihe „Lesezeichen“, die im Herbst wieder im Marchivum gastiert, erzählt Autorin Jana Hensel Geschichten aus Ostdeutschland.

Die Biografien von Anna Reiß, Friedrich Walter, Johann Joseph Franz von Kesselstatt und der Schwestern Ida Dehmel und Alice Bensheimer bilden weitere Themenschwerpunkte. Ein Festvortrag „125 Jahre Stadtbibliothek Mannheim“ beendet im Dezember das Programm.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.07.2020