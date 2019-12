Vom Rosengarten in den Jungbusch

Neue Aufgabe für Rosengarten-Chef Johann W. Wagner: Zum Jahresende geht er als Geschäftsführer der m:con – mannheim:congress gmbh in Ruhestand. Doch gleich im Januar zieht der 65-Jährige um ins „Haus Bethanien“ im Jungbusch und wird einer der beiden geschäftsführenden Vorstände dieser Einrichtung der Diakonie. Damit kehrt er zurück zu seinen Wurzeln, denn Wagner ist Sozialarbeiter.

Sozialarbeit studiert

„Ich fühle mich körperlich und mental fit und will einfach nicht alle Klischees eines klassischen Ruheständlers erfüllen“, begründet Wagner, warum er weiter arbeiten wird. Derzeit werde in der Politik ja ohnehin diskutiert, die Altersgrenze Richtung 70 Jahre anzuheben. Und er wolle weiter etwas tun.

Die Idee, das in dem Haus in der Kirchenstraße zu tun, sei „aus einem Zufall“ entstanden, erzählt Wagner: „Eine Nähe zu dem Haus hatte ich schon“, da sein Rotary-Club sich bereits seit Jahren für diese Einrichtung engagiert, mit den Bewohnern Feste feiert und sie ebenso unterstützt wie denn benachbarten Kindergarten St. Alfons.

Das „Haus Bethanien“ ist vor über 60 Jahren als Männerwohnheim für Obdachlose und aus der Haft entlassene Straftäter gegründet worden. Vorsitzender des zudem aus Peter Hübinger, Helmut Weilbach und Pfarrer Ulrich Nellen bestehenden Verwaltungsrates ist Rechtsanwalt Claudius Kranz, Vorsitzender der CDU-Gemeinderatsfraktion. Der bisherige geschäftsführende Vorstand Heidi Nieke habe die Einrichtung in den vergangenen über zehn Jahre „sehr erfolgreich geführt und fit für das neue Bundesteilhabegesetz gemacht“, dankt Kranz. „Heidi Nieke war für das Haus Bethanien ein Glücksfall, Bewährtes bewahren und inhaltlich immer am Puls der Zeit, das war ihr Erfolgskonzept“, so der Verwaltungsratsvorsitzende. Sie habe das Haus zur Einrichtung für Frauen und Männer, die wegen vielfacher sozialer Probleme momentan oder dauerhaft nicht selbstständig wohnen können, weiterentwickelt. Es bietet rund 80 stationäre Plätze im Jungbusch und hat 40 Mitarbeiter.

Doch nun werde Nieke langsam in den Ruhestand gehen, zum 30. Mai 2021 ganz ausscheiden. Wagner sei, so Kranz, der richtige Mann „für die schwierige Übergangszeit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes“, weil er als „erfahrener Kaufmann und als studierter Sozialarbeiter beide Perspektiven kennt“.

Wagner hat sich darauf eingestellt, „das mittelfristig zu machen, so vier bis fünf Jahre“, wie er sagt. Es sei „eine spannende, interessante Aufgabe“, die ihn nun letztlich wieder zum Beginn seiner Zeit in Mannheim zurückführe. Der gebürtige Österreicher, eigentlich Industriekaufmann, sattelte um und kam zu einem Studium der Sozialarbeit und Sozialpädagogik an der damaligen Fachhochschule für Sozialwesen nach Mannheim.

