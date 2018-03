Vom Schreibtisch auf die Laufstrecke

Anzeige

Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Darin enthalten sind eine professionelle Zeitmessung, eine Starterpaket, eine Medaille sowie Strecken- und Zielverpflegung. Ein Euro pro Teilnehmer wird unter dem Motto „Laufend Gutes tun“ an karitative Projekte gespendet. So gehen Teile des Erlöses an den VFR Mannheim, den TV Rheinauund an ein noch nicht festgelegtes, soziales Projekt. Um die Parksituation zu entspannen, ersetzen die Startnummern ein VRN-Ticket.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.03.2018