Vom Spital zum „Schloss für Kranke“

Bei den Städtischen Krankenanstalten, so der Name damals, knüpft Perrey bewusst an das Schloss an. Seine Fassade erstreckt sich über 400 Meter – die des Krankenhauses ist etwa 440 Meter lang, verfügt (wie das Schloss) über einen dominierenden Mittelbau und längs entlang des Neckars verlaufende Seitenflügel, dazu seitlich abgesetzte Pavillons, alles umgeben von einem Park.

Brücke noch im Bau

Kessel- und Maschinenhaus des Heizkraftwerks, Wäscherei und Desinfektionsanstalt werden ganz bewusst etwas abseits, jenseits der Röntgenstraße, gebaut. Die Stadt ist stolz auf ihr „Schloss für Kranke“, wie es in manchen alten Chroniken heißt. Er verfügt über 1140 Betten, gilt als hochmodern. Der Bau wird daher sogar aus der Luft gefilmt – zu einer Zeit, als Luftaufnahmen etwas ganz Besonderes sind. Sie gehören zu dem Film „Aus deutschen Städten: Mannheim. Ein Schiffahrts-Kulturzentrum in Südwestdeutschland“, 1926 von Martin John im Auftrag des Verkehrsvereins gedreht.

Der befasst sich, so berichtet die „Neue Mannheimer Zeitung“ 1926 aus einer Verwaltungsratssitzung des Verkehrsvereins, damit, einen Stadtplan und einen Führer durch das Hafengebiet herauszugeben. Aber auch ein „Mannheimer Stadtfilm“ sei geplant, den man dann bezuschusse, wenn Stadt und Hafenverwaltung ihn ebenfalls mitfinanzieren. Das hat offenbar geklappt – denn es gibt den Film. In den frühen 1990er Jahren gelangt er ins damalige Stadtarchiv, wo er nun digitalisiert werden soll. Er zeigt die ganze Ausdehnung des damaligen Neubaus am Neckarufer – aber auch, was alles noch nicht bebaut ist. So gibt es das Theresienkrankenhaus auf der anderen Seite des Flusses noch nicht (sondern erst ab 1929) und der Vorgänger der Friedrich-Ebert-Brücke, im Dezember 1926 in Betrieb genommen, ist gerade im Bau.

Ausdrücklich hervorgehoben wird in dem Film das schmiedeeiserne Tor, auch „Pariser Tor“ genannt. Kunstschmied Josef Neuser hat es eigentlich im Auftrag der Stadt Mannheim für die Weltausstellung 1900 in Paris geschaffen, wo sein Werk mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wird. Danach sollte es eigentlich in die neue Schule in C 6 eingebaut werden. Weil es sich als zu groß erweist, steht es lange in einem Lager und ist seit 1922 ein bis heute viel beachtetes Kunstwerk am Klinikum-Eingang.

