Vom Tauschhandel zur EC-Karte

„Und was war mit den Menschen, die nicht gut jagen konnten?“, fragt Schlingemann. Tobias Casamirra Posa meldet sich: „Die haben untereinander Waren getauscht.“ Die Kinder lernen, dass der Tauschhandel dem Handel mit Naturalgeld, wie Steinen, Muscheln, Perlen, Metallen, weicht, schließlich um 3000 vor Christus die ersten Silber- und Goldstücke als Zahlungsmittel eingeführt werden und in China, etwa 960 nach Christus, das erste Papiergeld erfunden wird. „Bei uns in Deutschland kommen die ersten Geldscheine aber erst 1705 zum Einsatz“, erklärt Schlingemann.

Dann verteilt sie Fünf-Euro-Scheine, um mit den Kindern die unterschiedlichen Sicherheitsmerkmale auf den Scheinen zu besprechen. „Was seht ihr, wenn ihr den Schein gegen das Licht haltet?“ „Einen Frauenkopf“, verkünden die Schüler. „Richtig. Das ist ein Porträt von Europa, der mythologischen Gestalt“, erklärt Schlingemann. „Außerdem solltet ihr auch deutlich die Zahl fünf erkennen.“ Die Kinder nicken aufgeregt, halten die Scheine immer wieder gegen das Fensterlicht. „Und wenn ihr den Schein leicht kippt, was seht ihr dann an der Seite?“ „Dann wird es blau und grün!“, sagt Martin Paul Weimert – und hat damit das Hologramm-Sicherheitsmerkmal entdeckt. „Und was ist mit diesem Schein?“ Schlingemann hält einen 300-Euro-Schein in die Höhe. Die Kinder blicken erstaunt, tauschen fragende Blicke aus. „Manche Fälschungen kann man auch einfach so erkennen“, erklärt Schlingemann. „Denn einen 300-Euro-Schein gibt es natürlich nicht.“

Die größte Überraschung folgt jedoch auf die Frage: „Aus was besteht denn ein Geldschein?“ Für die Kinder scheint das ganz klar. „Aus Papier.“ Schlingemann schüttelt den Kopf. „Das sagen die meisten. Nehmt zum Vergleich mal den Fünf-Euro-Schein und ein Stück Papier in die Hand. Merkt ihr den Unterschied?“ Die Kinder wundern sich. „Das Papier ist viel schwerer.“ „Geldscheine sind aus dem gleichen Material wie eure Kleidung. Die werden nämlich aus Stoff, aus Baumwolle, hergestellt. Dadurch ist ein Geldschein wasserfest und widerstandsfähiger.“ „Das hätte ich nie gedacht“, sagt die neunjährige Lina Catharina Maugeri erstaunt.

Gegen Ende geht Schlingemann noch kurz auf bargeldloses Zahlen in Form von EC-Karten ein und verteilt dann an alle Schüler – mit Blick auf den Weltspartag am 30. Oktober – eine Spardose. „Ah, toll“ – die Kinder reiben sich die Hände. Und werden dann doch noch überrascht:

„Die Spardose hat aber keinen Schlüssel. Den Schlüssel gibt es nur bei uns in der Bank. Damit ihr zwischendurch nicht doch auf die Idee kommt, schon mal ein bisschen was herauszuholen . . .“

