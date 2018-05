Vom Umgang mit Rechtspopulisten

Anzeige

Einer von drei Autoren des Sachbuchs „Mit Rechten reden – Ein Leitfaden“, der Historiker Per Leo, liest am Montag, 18. Juni, 18 Uhr, in der Alten Sternwarte, A 4, 6. Mit einer Anleitung zu Dialog und Diskussion mit den Neuen Rechten und Rechtspopulisten haben die Autoren einen Beitrag zu einer emotional geführten Diskussion vorgelegt. Die Autoren zeigen in ihrem Buch auf, warum, wie und worüber sie mit Rechten reden. Gerade deswegen erzielt dieses Buch Aufmerksamkeit. Das Aktionsbündnis Alte Sternwarte setzt zusammen mit dem Verein Stadtbild damit seine Literaturreihe fort, die durch Schillerpreis-Träger Uwe Timm eröffnet wurde. Karten zu zwölf Euro gibt es im Vorverkauf bei Bücher Bender (O 4, 2) oder unter Veranstaltung@Alte-Sternwarte-Mannheim.info. has