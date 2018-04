Vom Waisenhaus zum Familienzentrum

Anzeige

Als die ledige Fabrikantentochter Katharina Dorothea Wespin (4.10.1810 - 29.06.1887) im Jahr 1870 der Stadt Mannheim in ihrem Testament 400 000 Goldmark vermachte, verbunden mit der Verfügung, ein Waisenhaus zu errichten, hätte sie sich nicht träumen lassen, was heute, 125 Jahre danach, einmal daraus werden würde. Denn aus der 1893 eingeweihten Verwahranstalt für Zöglinge in der Schwetzingerstadt ist ein modernes Zentrum der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe geworden, das im Laufe seiner Geschichte immer wieder neue Entwicklungen aufgegriffen hat. Auf der Vogelstang feierte man jetzt Jubiläum.

Laut Satzung der Familie Wespin Stiftung hat der Oberbürgermeister jeweils Vorsitzender des Stiftungsrats zu sein. Diese Aufgabe kann er aber auch delegieren, und so nimmt heute Bildungsbürgermeister Ulrike Freundlieb stellvertretend die Aufgabe der Vorsitzenden wahr. In dieser Funktion überbrachte sie die Grüße der Stadt Mannheim. „Das Wespin ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, stellte sie erfreut fest. „Es ist über den Auftrag, einen Platz für Kinder zu schaffen, weit hinausgewachsen und hat sich zu einem Kompetenzzentrum entwickelt, das Familien in Krisensituationen unterstützt.“

Die Anfänge der Familie Wespin Stiftung 6.07.1870: Testament von Katharina Dorothea Wespin zugunsten der Stadt Mannheim zur Errichtung eines Stiftung und Gründung eines Waisenhauses. 25.01.1889: Unter dem damaligen Ersten Bürgermeister Alfred Bräuning wird die Familie Wespin Stiftung gegründet. Die erste konstituierende Sitzung ist am 14.06.1889. 20.03.1890: Staatliche Genehmigung der Grundstücksschenkung eines 4500 Quadratmeter großen Bau- und Gartengeländes in der Seckenheimer Str. 39. 1.04.1893: Einweihung und Eröffnung des von Adolf Hauser erbauten Waisenhauses für zunächst 30 Zöglingen. Erster Hausverwalter ist der Hauptlehrer Jakob Beisel. 17.07.1930: Ein weiterer Schlafsaal wird eingerichtet, so dass nun 60 Knaben untergebracht werden können. 1.03.1945: Vollständige Zerstörung des Anstaltsgebäudes durch einen Fliegerangriff. 15.10.1945: Vorübergehende Unterbringung in der Lessingschule. 19.06.1948: Die Stadtverwaltung Mannheim gewährt dem Wespin-Stiftungsrat ein Darlehen von 1 Million Reichsmark. 24./25.12.1948: Verlegung des Wespinstifts in die Mittelstraße. 16.04.1952: Umzug in das wieder errichtete Heim in der Seckenheimer Str. 37/39. 15.10.1968: Bezug des Wespinstifts auf der Vogelstang. dir

Seit 1968 auf der Vogelstang

Dabei ist das Kinder- und Jugendhilfezentrum mittlerweile in vielen Bereichen aktiv, unterhält Wohngruppen, Intensivgruppen für Kinder mit psychischen Erkrankungen, leistet ambulante Familien- und Betreuungshilfe, übernimmt die Tagesbetreuung im Rahmen der Ganztagsbetreuung an der Vogelstangschule, betreut die Hortgruppen der Wallstadtschule, führt ein Eltern-Kind-Zentrum im Rott und ist Träger eines eigenen Kinderhauses für Null- bis Sechsjährige in Wallstadt.