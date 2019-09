Vom Winde verweht – Rentner nimmt Kurs aufs Mittelmeer

Er ist bekannt über Mannheim hinaus: Moderator, Journalist und Kurpfälzer Gerhard Augstein. Über Jahrzehnte prägte der Unterhaltungskünstler die Stadtfeste der Region, war das SWR-Gesicht auf dem Maimarkt und der Kopf der Sendung „Kurpfalzradio lässt grüßen“. Seit einem Jahr ist er im Ruhestand. Er hat den Journalismus hinter sich gelassen. Und auch die Weinbar „LaViñia“ in der Kurfürstenpassage, die er fünf Jahre führte, gab er ab und war, bis sie vor einigen Wochen abbrannte, nur noch regelmäßiger Gast.

Und jetzt? Wir treffen den Rentner im sommerlichen rosa Hemd auf der „Wein und Genuss“-Meile. Entspannt flaniert der 66-Jährige durch das Geschehen, er kennt die Gäste, die Händler, die Weine. Fast 20 Jahre lebte er in der Mannheimer Innenstadt, die Quadrate waren sein Wohnzimmer. Aber darauf will er in Zukunft verzichten. An diesem Samstag startet er zunächst in seinem Mercedes in ein neues Leben. Mit einigen wenigen Dingen, die er nicht verkauft, verschenkt oder eingelagert hat, verlässt er mit seiner Frau auf dem Beifahrersitz die Heimat und nimmt Kurs auf Almerima in Andalusien.

Neue Liebe ändert Pläne

In der kleinen Hafenstadt zwischen Málaga und Almeria wartet bereits die „Arte“. Eine Dufour 38 classic, oder, wie der Laie sagt: ein zwölf Meter langes Segelboot. Das neue Wohnzimmer von Gerhard Augstein. Mindestens drei Jahre lang möchte Augstein auf dem Wasser leben und übers Mittelmeer segeln. Eine Aussteiger-Vision, die traumhaft klingt, aber von langer Hand geplant ist. Seit den 1980ern setzt Augstein schon Segel in den Wind. Bei einem Griechenland-Urlaub fing es an, kurz darauf machte er sämtliche Segelscheine und betrieb das Hobby mit größtmöglichem Ehrgeiz. Zehn Mal nahm er bei der Kieler Woche teil, ein Wettkampftier mit riesigem Antrieb. Mit 60 Jahren gab Augstein die Regattasegelei auf, und er fing an, über eine Zukunft ohne berufliche Pflichten nachzudenken. Eine Atlantiküberquerung stellte er sich damals vor, dachte an ein Leben als einsamer Wolf auf hoher See. Doch dann tauchte seine neue Liebe auf.

Eine Frau ohne Segelerfahrung eroberte sein Herz und brachte seine Zukunftsvisionen ins Wanken. „Aber sie hat mir sehr bald zu verstehen gegeben, dass sie sich vorstellen kann, mit mir wegzugehen“, berichtet Augstein. Also fing er an, umzudenken: vom Singletrip im spartanischen Untersatz auf das Zwölf-Meter-Boot mit elektrischer Toilette und Warmwasser-Dusche. „Es war klar, dass man zu zweit in anderen Dimensionen unterwegs ist. Mehr Luxus – das war der Kompromiss“, betont er. Augstein gab das „LaViñia“ ab, verabschiedete sich 2018 in den Ruhestand und war da bereits mitten in den Vorbereitungen. Zum einen prägten Segeltörns zwischen den Küsten der Bretagne und der Normandie die Zweisamkeit. „Dort gibt es sehr viele Strömungen und extreme Wetterlagen“, weiß Augstein. Auf diese Weise teste er die Segelfähigkeit seiner Liebsten. Zum anderen startete er die Behördengänge, organisierte die finanzielle und gesundheitliche Absicherung. Zeitgleich suchte und fand das Paar den neuen Wegbegleiter. Einem spanischen Unternehmer kauften sie die „Arte“ ab und brachten sie auf Hochglanz. Neue Polster, Schläuche und Batterien baute Augstein ein, er montierte Solarpanelen, tüftelte aus, wie er im Boot am besten Internet empfängt. „Ich kenne jede Schraube“ sagt er, und: „Meine Frau hat sich handwerklich als sehr begabt herausgestellt.“ Dass beide vor dem Ablegen noch in den Hafen der Ehe schipperten, versteht sich selbst.

„Es ist alles möglich“

Und nun steht der Abschied an. Von Mannheim und von dem gesellschaftlichen Leben der Stadt, in dem Augstein viel unterwegs war. Fällt es ihm schwer? „Ich freue mich auf das, was kommt. Wir werden an den Häfen viele Freunde finden, aber wir können uns dann immer entscheiden, sitzen wir mit ihnen zusammen oder schauen wir uns das Treiben vom Boot aus an“, sagt Augstein. „Wir lassen die Route auf uns zu kommen.“ Fest steht nur, dass beide mit der „Arte“ in Andalusien überwintern werden. Erst dann heißt es Auto ade und Leinen los. Drei Jahre lang wird das Paar – unterbrochen von einigen Heimaturlauben – auf dem Boot leben: „Dann müssen wir eine neue Entscheidung treffen: Bleiben wir im Mittelmeer, starten wir eine Weltumsegelung oder gehen wir zurück. Es ist alles möglich.“

Mit seinem Schatz an der Seite, der Lieblingspfanne im Kofferraum und einem Vorrat an Meerrettich im Glas, den es in Andalusien nirgends gibt, beginnt nun das Augstein-Abenteuer. Aber keine Angst: Die Daheimgebliebenen müssen nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben. Über das Eins-A-Internetsystem auf der „Arte“ wird Augstein regelmäßig in die Kurpfalz funken. Ehrensache für einen Unterhalter wie ihn.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.09.2019