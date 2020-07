Von Baustellen Geräte gestohlen

Drei Baustellen im Stadtgebiet waren in der Nacht zu Mittwoch Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter in der Wattstraße (Neckarau) und der Soldnerstraße (Rheinau) Baucontainer auf und entwendeten mehrere Baugeräte wie Presslufthammer, Sägen und Rüttelgeräte. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Geräte geht die Polizei davon aus, dass die Täter ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben. Im George-Sullivan-Ring (Käfertal) stiegen die Täter über ein Fenster im ersten Obergeschoss in einen Rohbau ein und ließen eine Hilti-Schlagbohrmaschine mitgehen. Die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich beim Revier Neckarau, Tel. 0621/83 36 97-0, oder beim Revier Käfertal, Tel. 0621/71 849-0, melden. pol/cs

