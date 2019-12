Von Bülent Ceylan und Apache 207 …

Auf den folgenden Seiten finden Sie wichtige Termine für 2020. Auch im neuen Jahr gibt es in der Region viel zu erleben und zu entdecken. Aber auch (welt)politische Ereignisse stehen bevor. Um die Planung zu erleichtern, haben wir einen Überblick aus den Bereichen Sport, Kultur, Lokales/Regionales, Wirtschaft und Politik erstellt. Terminänderungen sind möglich.

Januar

4. Januar: Reisemarkt Mannheim

Beim dreitägigen Reisemarkt in der Mannheimer Maimarkthalle können sich Besucher über Reisearten und -ziele informieren.

6. Januar: TurnGala „Celebration“ in der Mannheimer SAP Arena

Die Welt des Turnens einmal ganz anders: „Celebration“ (ab 18.30 Uhr) mit internationalen Künstlern und regionalen Turnern auf höchstem Niveau in der SAP Arena.

12. Januar: Bürgerfest in Patrick-Henry-Village

Die Stadt Heidelberg lädt am Sonntag, 12. Januar, zu ihrem Bürgerfest in das Patrick-Henry-Village ein.

18. Januar: Winterlichter verzaubern Luisenpark in Mannheim

Im Mannheimer Luisenpark leuchten wieder Bäume, Sträucher und Wasseroberflächen. Die Lichter sind bis zum 23. Februar nach Einbruch der Dunkelheit zu bestaunen.

22./23. Januar: Bülent Ceylan als „Luschtobjekt“ im Capitol

Der Mannheimer Comedy-Star Bülent Ceylan präsentiert sein elftes Bühnenprogramm „Luschtobjekt“ am 22. und 23. Januar um 20 Uhr im Mannheimer Capitol.

25. Januar: Andrea Bergs Schlager-„Mosaik“ in der SAP Arena

Lange vor Helene Fischer hat Andrea Berg heimlich, still und leise den deutschen Schlager wieder zum Massenphänomen gemacht. Längst spielt auch sie spektakuläre Bühnenshows – wie am Samstag, 25. Januar, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena auf der Tour zu ihrem aktuellen Album „Mosaik“.

27. Januar: Silbermond leuchten in Mannheim

Zurück aus der Babypause von Frontfrau Stefanie Kloß und ihrem Partner, Gitarrist Thomas Stolle, haben Silbermond mit ihrem neuen Album „Schritte“ sofort wieder Platz eins der Charts erreicht. Dass mit ihnen auch live weiter zu rechnen ist, wollen die vier Deutschpopmusiker am Montag, 27. Januar, in der Mannheimer SAP Arena zeigen.

31. Januar: „Don Pasquale“ am Nationaltheater Mannheim

„Don Pasquale“ von Gaetano Donizetti feiert am 31. Januar im Opernhaus des Nationaltheater Mannheim Premiere. Der Abend in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln wird von Cordula Däuper inszeniert und von Kapellmeister Janis Liepin musikalisch geleitet.

31. Januar: Dropkick Murphys rocken mit Frank Turner

Selbst die Veranstalter waren baff, wie schnell das Konzert der Dropkick Murphys im Februar 2018 in der Mannheimer Maimarkthalle ausverkauft war. Ob am Freitag, 31. Januar, wieder mehr als 10 000 Zuschauer in die Maimarkthalle kommen, um die Folk-Punk-Band um Sänger Al Barr zu sehen? Es wäre kein Wunder, denn mit dem britischen Songwriter Frank Turner spielt auch im Vorprogramm eine echte Live-Attraktion.

Februar

13. Februar: Berufsmesse „Jobs for Future“

Drei Tage lang geht es bei der Messe in der Maimarkthalle um Arbeitsplätze, Aus- und Fortbildung. Rund 300 Aussteller sind dabei.

16. Februar: Pokalfinale der Volleyballer in der SAP Arena

Am 16. Februar steigt zum fünften Mal in Folge das Pokalfinale des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in der Mannheimer SAP Arena 2019 strömten mehr als 10 000 Fans in die Arena und verwandelten das Finale in ein Spektakel.

22. Februar: Florian Silbereisens XXL-Schlagerfest in der SAP Arena

Zur Feier des 25. Julibäums seiner Fernsehshow macht Florian Silbereisen am Samstag, 22. Februar, 19.30 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena aus seinem traditionellen Schlagerfest „Das große Schlagerfest XXL – die Party des Jahres!“.

23. Januar: Gemeinsamer Fasnachtsumzug

Die große Parade der Karnevalsvereine aus Mannheim und Ludwigshafen findet in diesem Jahr in Ludwigshafen statt. Der Zug geht quer durch die Innenstadt.

26. Februar: Wanda setzt Rosengarten unter Strom

Das mit der elektrifizierenden Rockmusik hat die Wiener Band Wanda 2017 im Mannheimer Maimarktclub etwas zu Ernst genommen. Das Konzert musste abgebrochen werden, nachdem Sänger Michael Marco Fitzthum am Mikrophon ein Stromschlag getroffen hatte. Bleibt also zu hoffen, dass Wanda am Mittwoch, 26. Februar, 20 Uhr, bei ihrer „Ciao!“-Tour den Mannheimer Rosengarten nur musikalisch unter Strom setzt.

27. Februar: AnnenMayKantereit kehren nach Mannheim zurück

Mit einer grandiosen Show in der Alten Feuerwache im Januar und einem fulminanten Überraschungsauftritt beim vorerst letzten Maifeld Derby hat die Kölner Band AnnenMayKantereit das Konzertjahr 2019 mitgeprägt. Das wird 2020 nicht anders sein: Am Donnerstag, 27. Februar, 20 Uhr, füllt das Quartett um Sänger Henning May zum ersten Mal die SAP Arena.

28. Februar: Felix Lobrecht traut sich noch nach Ludwigshafen

Bei seinem jüngsten Auftritt im Pfalzbau hat Comedy-Senkrechtstarter Felix Lobrecht kein gutes Haar an Ludwigshafen gelassen. Sein serienweise ausverkauftes Programm „Hype“ und vermutlich gutes Geld führen den 30-jährigen Berliner aber schnell zurück in die Chemiestadt. Am Freitag, 28. Februar, 20 Uhr, spielt er in der Eberthalle.

29. Februar: „Phantome der Oper“ am Nationaltheater Mannheim

Mit „Phantome der Oper“ stellen Dramaturg Jan Dvorák und Regisseur Philiupp Stölzl am 29. Februar eine „Revue aus 400 Jahren Oper“ vor. Vielsprachig mit deutschen Übertiteln wird Mark Rohde, Stellvertretender Generalmusikdirektor des Nationaltheater Mannheim, den Abend leiten.

März

3. März: „Super Tuesday“ mit 17 Vorwahlen in den USA

In den Vereinigten Staaten kämpfen Kandidaten der Demokraten und der Republikaner um die Gunst ihrer Parteien. Präsident Donald Trump hat seine Kandidatur bereits angekündigt – noch ist unklar, ob er sich gegen parteiinterne Konkurrenten durchsetzen muss. Das Kandidatenfeld der Demokraten ist weitaus größer. Am „Super Tuesday“, dem „Super Dienstag“, werden in 17 Bundesstaaten Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur abgehalten.

6./7. März: Laserstrahlen schmücken Dürkheimer Weinberge

Höhepunkt der Bad Dürkheimer Weinnächte sind die Weinbergnächte, die am Freitag, 6. März und am Samstag, 7. März von 17 bis 23 Uhr stattfinden. Weinberge und Trockenmauern werden dann wieder in romantisches Licht getaucht.

14. März: Peter Maffay rockt in der SAP Arena

Rund zwei Jahre sind seit seiner erfolgreichen MTV UnpluggedTour verstrichen, wenn Peter Maffay am 14. März in die Mannheimer SAP Arena zurückkehrt. Der Rockmusiker und seine Band haben ein neues Album mit 17 Titeln im Gepäck.

21. März: Heidelberger Frühling beginnt

Die 24. Ausgabe des Heidelberger Frühling startet offiziell am 21. März und läuft bis zum 24. April. Das größte Musikfestival Baden-Württembergs beginnt nach 26 Veranstaltungen, die sozusagen vagabundierend bereits im Vorfeld stattfinden. Es werden auch in diesem Jahr 40 000 bis 50 000 Besucher erwartet.

April

4. April: Time Warp geht in die 26. Runde

Wer auflegt, ist noch nicht klar. Klar ist aber, dass es am 4. April bei der 26. Auflage des Mannheimer Techno-Festivals Time Warp rund um die Maimarkthalle für etwa 20 000 Besucher wieder viel zu feiern geben wird.

11. – 18. April: Albert-Schweitzer-Turnier für Basketballer

Das Albert-Schweitzer-Turnier in der GBG-Halle Mannheim und der Waldsporthalle Viernheim ist das wichtigste U18-Turnier der Welt. Es ist eine hochklassige Demonstration des Basketballsports und unterstützt die Talentförderung. In der Vergangenheit spielten hier unter anderem Dirk Nowitzki, Magic Johnson, Tim Duncan oder Pau Gasol als Jugendspieler. Deutschland geht als Titelverteidiger in das Turnier.

15. – 18. April: Kardiologenkongress

Bei der 86. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie treffen sich Mediziner im Mannheimer Rosengarten. Der Kongress ist der größte medizinische Fachkongress in der Stadt.

16. – 25. April: Französischer Markt

Beim Französischen Markt gibt es auf den Mannheimer Kapuzinerplanken Spezialitäten und Kunsthandwerk aus dem Nachbarland Frankreich zu entdecken.

25. April: Maimarkt wird eröffnet

Der Maimarkt ist die größte regionale Verkaufsmesse und findet auf dem Maimarktgelände Mannheim statt. Im Schnitt kommen jährlich mehr als 300 000 Besucher und 1400 Aussteller. Die Messe endet am 5. Mai.

27. April: Santiano mit „MTV Unplugged“-Show in der SAP Arena

Nun sind auch die norddeutschen Shanty-Schlagerrocker von Santiano zu der Ehre gekommen, eine „MTV Unplugged“-Show einzuspielen. Wie sie das halbakustische Konzept live umsetzen, wird man am Montag, 27. April, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena sehen.

Mai

1. – 31. Mai: Schwetzinger Festspiele beginnen

Die Schwetzinger Festspiele schließen sich diesmal weniger nahtlos an den Heidelberger Frühling an. Die 69. Ausgabe steht vom 1. bis 31. Mai unter dem Motto „Ideale“, wie Programmchefin Heike Hoffmann im Vorfeld informiert.

2. Mai: Apache 207 in der SAP Arena

2018 hatte der Ludwigshafener Rapper Apache 207 mit „Roller“ seinen ersten Nummer-eins-Hit – und außer Ed Sheeran oder Metallica hat niemand die Vorverkaufsstellen für die Mannheimer SAP Arena so rasend schnell überrollt wie „Deutsch-Raps Miroslav Klose“: Das Heimspiel am Samstag, 2. Mai, 20 Uhr, war binnen Minuten ausverkauft.

5. Mai: Eishockey-Länderspiel Deutschland gegen die USA

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet auch 2020 ihr letztes Vorbereitungsspiel vor der Weltmeisterschaft in der Mannheimer SAP Arena. Am Dienstag, 5. Mai, trifft das Team um 19 Uhr auf die Vereinigten Staaten.

8. Mai: 75. Jahrestag der Kapitulation Deutschlands

Am 8. Mai 1945 unterzeichnete die deutsche Wehrmacht die bedingungslose Kapitulation – das Ende des Zweiten Weltkriegs auf europäischem Boden.

9./10. Mai: Luke Mockridge doppelt in der SAP Arena

Zwei Auszeichnungen in den Königsdisziplinen beim Deutschen Comedy-Preis belegen: Der 30-jährige Luke Mockridge ist zurzeit der zugkräftigste deutsche Komiker. Deshalb kommt er mit seinem Erfolgsprogramm „Welcome To Luckyland“ am 9. und 10. Mai im Doppelpack in die Mannheimer SAP Arena.

23. Mai: Bülent Ceylan auf der großen Bühne

Vier Monate nach den Vorpremieren im heimischen Capitol und Dutzenden Live-Auftritten präsentiert der Comedy-Star Bülent Ceylan sein elftes Bühnenprogramm „Luschtobjekt“ erstmals in Mannheim auf der ganz großen Bühne: Am Samstag, 23. Mai, 19 Uhr, in der SAP Arena.

29. – 31. Mai: Mannheimer Stadtfest

Musik, Kinderprogramm und ein breites Essen-und-Trinken-Angebot gibt es vom 29. bis 31. Mai beim Stadtfest in der Mannheimer Innenstadt.

