Von der „geliebten Kuh“ bis zum Duden

Piratengeschichten, Tiergeschichten, Hexe Lilli und Tilda Apfelkern’s Geheimnisse werden ausgewählt, Kinderbuchklassiker zum Vorlesen oder Detektivgeschichten finden Abnehmer: Joachim Krause, Inhaber der Quadratebuchhandlung in R 1, hat in der Vorweihnachtszeit besonderes Publikum. Er löst jene Gutscheine ein, die der „MM“-Hilfsverein für Bücher ausstellt. Dazu präsentiert er stets auf einigen Tischen und in Regalen viele dafür besonders geeignete Titel in einem schön dekorierten Umfeld.

Bei den Bilderbüchern für die Kleinen führen „Lieselotte, die geliebte Kuh und die kleine Honigbiene“ das Feld an, erzählt er. Auch „Snöfrid aus dem Wiesental” und vor allem „Greg´s Tagebuch“, die neuesten Bände, seien Bestseller.

Nützlich für die Schule

Doch was ihm – wie auch dem „MM“ – wichtig ist: Bücher, die für den Schulalltag nützlich sind, die Neigungen oder aber Defizite im Schulalltag ausgleichen, etwa Trainingsbücher für Deutsch, Mathematik und Englisch, Duden-Ausgaben bis zum Bildwörterbuch mit 6000 Worten in 3500 Bildern mit einem Register auch in anderen Sprachen.

„Es ist eine großartige Spendenaktion, die dankbar angenommen wird, denn ohne die Spender hätte manches Kind, mancher Jugendliche kein Buch auf dem Gabentisch“, so Krause. Alle reagierten sehr dankbar, und eine junge Mutter habe sich mit den Worten verabschiedet: „Wenn es mir später finanziell einmal besser gehen sollte, werde ich auch spenden!“ pwr

