Von der Retro-Jacke bis zum Geschirr

Wenn am Donnerstag der 39. Pfennig-Basar des Deutsch-Amerikanischen-Frauenarbeitskreises (DAFAK) seine Türen in der Vario-Halle des Rosengartens öffnet, sind die Helferinnen schon seit Tagen bei der Arbeit. Die erste Etappe beginnt samstags vor der Eröffnung, wenn Kisten, Säcke und Taschen mit unterschiedlichster Ware auf dem Rosengartenplatz abgegeben werden. Und wenn dann die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Feudenheim alles in die Halle transportiert haben.

Dann sind die sogenannten Chairladies in der Pflicht. Als Leiterinnen der Verkaufsstände sortieren sie mit ihren Teams die Spenden zu den Sortimenten „Kleidung“, „Schuhe“, „Schmuck“, „Hausrat“, „Lederwaren“, „Sportausrüstung“, „Kitsch und Kunst“, „Bilder“, „Elektrogeräte“, „Spielzeug“, „Schallplatten und CDs“.

Barbara Unnewisse, seit 25 Jahren Chairlady der Abteilung „Haushalt zerbrechlich“, ist die Herrin über Glas, Porzellan und Steingut und selbst viel auf Flohmärkten unterwegs. Das Spendenaufkommen für ihren Stand schätzt sie wieder auf weit über 100 Kisten und erläutert: „Bei uns ist Alltagsware von 50 Cent bis etwa sechs Euro im Angebot. Besonders hochwertige Teile wie etwa Gläser, Aschenbecher oder Schalen aus Kristall geben wir an unsere ,Boutique’. Und komplette Ess- oder Kaffee-Service gehen auch an einen eigenen Stand.“ Während der Verkaufstage sei die die Halle „ein Hexenkessel“ mit vielen Käufern.

„Kitsch und Kunst“ ist die Domäne von Ulrike Pospiech, die seit 20 Jahren mit von der Partie ist. „Wir haben von Glaskugeln und Sparschweinen über Blechdosen bis zu Kerzenständern alles im Angebot, und vor allem ein reichhaltiges Sortiment an Weihnachts- und Osterdeko“, berichtet sie. „Das geht super gut weg. Manchmal ist sogar eine echte Pyramide aus dem Erzgebirge dabei.“ Auch Pospiech wundert sich, wie die Helfer die Menge an Spenden immer wieder rechtzeitig sortieren und auch ansprechend präsentieren.

Fast noch ein Newcomer ist Renate Brödel, die als Chairlady „Sport“ nun den zweiten Pfennig-Basar mitgestaltet. Einen Trend hat sie schon entdeckt: „Bei Sportbekleidung stehen die rund 30 bis 40 Jahre alten Teile hoch im Kurs. Die jungen Leute lieben den Retro-Style und schlagen da zu.“ Aber auch Bademäntel, Fahrradhelme, Judoanzüge, Golfbags, Tennisschläger und Taucheranzüge sind bei ihr zu finden.

Der Tipp der Chairladies: „Ob Bekleidung oder Hausrat, wir geben immer Mengenrabatt. Je mehr Teile jemand kauft, desto günstiger wird es, unsere Ware soll weg.“

Mit dem Erlös des Pfennig-Basars unterstützt der DAFAK gemeinnützige Organisationen. Auch die nicht verkauften Teile werden dorthin weitergegeben.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020