Von der Ulknudel zur Seele des Vereins

Man würde sie hören, viele Meter weit entfernt schon, wie sie unermüdlich und mit humorvollen Sprüchen die Leute zum Drehen am Glücksrad animiert: Christa Krieger stand um diese Zeit sonst immer auf dem Maimarkt am Stand der Freilichtbühne. Doch nun kann sie ihren 75. Geburtstag nur klein feiern.

Christa Krieger war schon eine „Powerfrau“, als man den Begriff noch gar nicht erfunden hatte. Als Kriegswaise in Walldorf geboren, kam sie als kleines Kind kurz nach Kriegsende zurück nach Hause, in die Gartenstadt. Die ist, auch wenn sie zwischendurch in Hanau lebte und längst in der Oststadt wohnt, weiter ihr Revier. Mit 21 Jahren regierte sie 1966 als „Christa I. von Dramatien“ als Prinzessin den Carneval Club Waldhof. Beruflich wie privat wurde sie eine prägende Frau des Mannheimer Nordens. Kein Wunder, dass sie von der „Gartenstädter Funzel“ bis zur Ehrung als „Zöllner“ schon vielfältige Auszeichnungen aus dem Norden erhalten hat.

Für Obdachlose und Gefangene

Nach dem Besuch des Fröbelseminars trat sie im Kindergarten der Gnadenkirche ihre erste Stelle an. Dann wechselte sie ins Friedrich-Ebert-Kinderhaus und baute die erste Kinderstube in den „Benz-Baracken“ (Waldhof-Ost) mit auf. Ob Obdachlosenhilfe oder Arbeit mit Strafgefangenen, zuletzt bis zur Pensionierung Referentin für Familienbildung bei der Evangelischen Landeskirche Pfalz – die Sozialpädagogin war immer da tätig, wo es wehtut, wo es Probleme gibt.

Das hat sie geerdet und geprägt – trotz großer Bühnenkarriere. Die freilich fing auch klein an. Weil ihre Mutter Käthe Shadadi bereits auf der Freilichtbühne aktiv war, hat sie ab 1953 als Kind im Kiosk geholfen, hat gegärtnert und gesäubert, mit 16 Jahren dann aber auch erstmals aktiv gespielt. Ob heiter oder böse – Christa Krieger kann das alles. Mannstolle Witwe, lustige Alte, Pfälzer Ulknudel, Ehefrau und Mutter, temperamentvolle Dame mittleren Alters oder auch sehr interessante Charakterrollen vermag sie auf der Bühne gut zu verkörpern. Daneben glänzt sie bei Mundartabenden oder Moderationen.

Aber genau so, wie sie mit Leidenschaft und Energie Darstellerin ist, hat sie sich in das Organisatorische der Freilichtbühne hineingekniet. Zunächst initiierte sie ab 1976 die Gründung der Kindergruppe. Fast elf Jahre – darunter im Jubiläumsjahr 2013 – amtierte sie als Vorsitzende und bewies auch da, dass sie mit ansteckender Fröhlichkeit, großer Herzlichkeit und uriger „Schlappgosch“ die unterschiedlichsten Menschen zusammenzuführen und zu motivieren versteht.

Nach wie vor ein Aktivposten

Und auch wenn Krieger heute nicht mehr in der ersten Reihe steht, gilt sie nach wie vor als „Seele des Vereins“ und Aktivposten des Amateurensembles in der Gartenstadt, dem sie in vielen Jahrzehnten auf unnachahmliche Weise ihren Stempel aufgedrückt hat. Daneben ist sie schon lange im Ältestenkreis der Christuskirche aktiv, wo sie für ein fröhliches wie ernsthaftes Miteinander über Altersgrenzen und konfessionelle Grenzen hinweg eintritt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.05.2020