Von Drathen jetzt in P 6

Der Umzug stand seit längerem fest, jetzt ist er vollzogen worden. Das Damenbekleidungsgeschäft von Drathen hat in P 6, 16-19 neue Räume bezogen. Der Wechsel vom alten Standort in der ÖVA-Passage in P 7 war nötig geworden, weil die Passage umfassend renoviert werden soll. Dazu müssen, wie bereits berichtet, alle Mieter ausziehen.

Auch wenn sich der Modehändler frühzeitig nach Ersatzräumen umgesehen hatte, war es letztlich doch ein „Kraftakt“, wie Inhaber Peter von Drathen von der Renovierung berichtet. Zugute kam ihm, dass der Vormieter ebenfalls ein exklusives Modegeschäft betrieben hatte. „Das Geschäft war schön aufgemacht, wir haben noch einiges ergänzt“, so der Seniorchef. Das neue Domizil sei zwar kleiner als zuvor, aber nach wie vor eines der größten des Unternehmens. „Sie bleibt die wichtigste und umsatzstärkste Filiale“, ergänzt sein Sohn, Marten von Drathen.

Eröffnung mit Modenschau

Eigentlich sei die Eröffnung schon im Januar geplant gewesen. Weil die Fassade des Gebäudes saniert wird, war das Geschäft aber lange Zeit hinter Baucontainern versteckt. Die Inhaber sowie Filialleiterin Alwine Fochem luden langjährige Stammkunden an zwei Tagen vor der Eröffnung Ende Februar zu einer Modenschau ein – als Dankeschön für ihre Treue.

Möglicherweise ist der neue Standort nur eine Zwischenlösung. Peter von Drathen schließt nicht aus, nach dem Umbau der ÖVA-Passage wieder an den alten Platz zurückzukehren. Neben Mannheim ist das Modehaus in acht weiteren Städten vertreten – mehrheitlich in Nordrhein-Westfalen. Peter von Drathen gründete 1980 in Düsseldorf sein erstes Modehaus. Firmensitz ist inzwischen in Mülheim an der Ruhr. In Mannheim betreibt von Drathen seit 20 Jahren eine Filiale. cs

