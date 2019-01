Von gewaltiger Natur und einer verstrahlten Yacht

Nebel, Regen, Sturm, Temperaturen um den Gefrierpunkt, starke Strömungen und Untiefen im Meer – das alles haben Heide und Erich Wilts bei ihren Segelreisen erlebt. Über diese von Japan durch die Nordwestpassage berichten die beiden in dem Bildervortrag am Freitag, 8. Februar, um 19 Uhr im John-Deere-Forum auf dem Lindenhof (John-Deere-Straße 70). Der Eintritt kostet zwölf Euro im Vorverkauf unter www.svmannheim.de oder bei C&F Fingado, Neckarauer Straße 143a, oder an der Abendkasse 15 Euro. Der Veranstalter ist der Segelverein Mannheim (SVM).

Sehnsuchtsziel Alaska

Das Ehepaar erzählt von ursprünglicher, gewaltiger Natur und von Küsten, die noch niemals zuvor eine Yacht erkundet hat. Sie sprechen von dem dramatischen Verlust ihrer Freydis II in Fukushima 2011 durch den Jahrhundert-Tsunami und die Verstrahlung ihrer Yacht durch das zerstörte japanische Atomkraftwerk. Obwohl die Wilts beide auf ihren 70. Geburtstag zugehen, wagen sie danach 2012 einen Neuanfang, bauen ihre dritte Freydis und starten von Deutschland aus zu einer neuen Weltreise. Auf der klassischen Passatroute segeln sie über Atlantik und den Südpazifik nach Australien, von dort über die Inselwelt Melanesiens und Mikronesiens weiter nach Japan. Sieben Taifune setzen ihnen auf diesem Abschnitt zu. Aber nach drei Jahren und 27 000 Seemeilen – vieler Abenteuer inklusive - – haben sie Alaska, ihr Sehnsuchtsziel, wieder erreicht. Sie ankern in einsamen Buchten in totaler Wildnis, lassen sich in Bärenbuchten trockenfallen und beobachten die größten Landraubtiere der Erde in ihrem natürlichen Lebensraum oder sie liegen an irgendeinem Steg in kleinen Fischer- oder Eskimodörfern und verlassenen Goldgräbersiedlungen.

Rückweg über Nordwestpassage

Die beiden mittlerweile 75-jährigen wollen 2017 mit der Freydis zurück nach Europa und entscheiden, den Rückweg über die legendäre Nordwestpassage im Norden von Alaska und Kanada zu wagen. Es wird eine der größten Herausforderungen, der sie sich je gestellt haben. Denn trotz Klimawandel und verbesserter Wetter- und Eisvorhersage bleibt die Durchquerung der Nordwest-Passage ein großes Abenteuer – und ein Wagnis: Zur Bewältigung gehören auch weiterhin hoher persönlicher Einsatz, Ausdauer, Mut, Leidensfähigkeit – und nicht zuletzt auch Frustrationstoleranz, denn es wird nicht alles so laufen, wie geplant. Gute Seemannschaft ist in den polaren Regionen in besonderem Maße gefordert: Sie segeln in einer Natur, die menschenfeindlich ist. Es erwarten sie nicht nur schlechtes Wetter. Was den Wilts alles zustößt, erfahren die Zuschauer des Bildervortrags am Freitag, 8. Februar.

