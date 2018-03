Von Jugendlichen ausgeraubt

Anzeige

Ein 30-Jähriger ist auf der Aussichtsplattform am Wasserturm überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, griffen den Mannheimer seinen Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag gegen ein Uhr fünf männliche Jugendliche an. Sie hätten sich hinterrücks genähert und ihm, wohl mit einem Schlagstock, ins Gesicht gehauen. Er sei zu Boden gegangen. Sie hätten weiter auf ihn eingeschlagen und eingetreten, ihm Bargeld und iPod weggenommen. Dann habe er sich berappelt und zwei Täter mit Faustschlägen im Gesicht verletzt. Die fünf seien in Richtung Rosengarten geflüchtet. Er habe sie eingeholt, aber von ihnen abgelassen, nachdem sie ihn bedroht hätten. Der 30-Jährige erlitt Hautabschürfungen und Prellungen am ganzen Körper.

Der Haupttäter soll etwa 19 Jahre alt, dunkelhäutig und muskulös sein. Die anderen werden als 14- bis 15-Jährige beschrieben. Einer sei hellhäutig und habe ein „auffälliges Milchbubigesicht“. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174 44 44. sma