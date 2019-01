Von Kaba und Kuchen-Gerechtigkeit

„Lassen Sie es sich schmecken, mein Herr.“ Die ehrenamtliche Serviererin stellt dem Gast, der vom Alter her ihr Sohn sein könnte, einen Teller mit Fleisch, Kartoffeln, Gemüse und den mit „viel Zucker“ gewünschten Kakao hin. „Mein Herr“, das habe er schon lange nicht mehr gehört, murmelt der Mann. Er ist mit seinem ganzen Hab und Gut, das sich in einem Rollgefährt türmt, in die Vesperkirche gekommen.

Täglich sind bei der Aktion um die 60 Ehrenamtliche im Einsatz, die Brötchen schmieren, das Besteck in Papierservietten rollen, das Essen portionieren, den – vorwiegend gestifteten – Kuchen in Stücke schneiden, für Getränkenachschub sorgen, Speisereste von Tellern kratzen, schwere Geschirrsiebe in die Spülmaschine hieven, im Altarraum gespendete Kleider oder Decken ausgeben und, und, und.

Portionen müssen gleichgroß sein

„Denken Sie daran, dass viele, die hierher kommen, sich vom Leben ungerecht behandelt fühlen und sehr dünnhäutig sind“, hat Pfarrerin Anne Ressel morgens die Neuen im Team aufgeklärt. Ganz bewusst bekommen alle Gäste in der Kirche gleichgroße Portionen, wird der beliebte wie rare hausgebackene Käsekuchen möglichst pro Tisch ausgegeben – damit innerhalb einer Gästerunde „Kuchen-Gerechtigkeit“ besteht, wie es eine erfahrene Ehrenamtliche formuliert.

Wenn um 11 Uhr der erste Gäste-Pulk in die sich öffnende Vesperkirche strömt, möchten viele ausgefrorene Besucher erst einmal ein Warmgetränk. Erstaunlicherweise erfreut sich Kakao selbst bei Männern, die sonst Alkoholisches bevorzugen, großer Beliebtheit. Einige reden von „Kaba“ – weil sie damit Kindheitserinnerungen verknüpfen, wie ein Gast sagt. Nicht jeder Mittagstischbesucher möchte oder kann sich unterhalten. Manch einer schläft, kaum dass der Teller leer ist. Hingegen tut es anderen gut, mit jemandem zu sprechen.

Ein allein lebender Mann erzählt, dass mehr als die Hälfte seiner Einkünfte für eine kleine Wohnung draufgeht. Er komme täglich und zahle auch seinen Euro fürs Essen, betont der Rentner und druckst ein wenig herum. Schließlich vertraut er der Serviererin leise an, „schwarz“ mit der Straßenbahn von Ludwigshafen nach Mannheim zu fahren und „große Angst“ vor einer Ticketkontrolle zu haben.

Die Vesperkirche gleicht einem Brennglas, das sichtbar macht, wie unterschiedlich Schicksale verlaufen und wie sie Menschen verändern können: Die einen sitzen stumm, ja abweisend vor ihrem Teller, andere schwätzen bestens gelaunt. Und manchmal erkundigt sich ein Witzbold grinsend: „Habt ihr auch Bier?“ Zur Realität der Benefizaktion gehört auch, dass sich von jetzt auf gleich Streit entzündet: Vor den Kirchenbänken schreit sichtlich aufgebracht ein Mann herum. Die beiden Pfarrerinnen fordern den Randalierer freundlich, aber bestimmt auf, das gastliche Gotteshaus erst mal zu verlassen. „Einige kommen betrunken und haben Wut im Bauch“, wissen jene Helfer, die lange zum Team gehören.

Weit häufiger als Zoff blitzen allerdings berührende Momente auf, in höchst unterschiedlichen Situationen. „Heute ist ein glücklicher Tag“, sagt eine Frau um die 40, die seit sieben Jahren „mehr oder weniger“ auf der Straße lebt, „wenn ich nicht irgendwo unterkomme“, wie sie sagt. Stolz zeigt sie die gerade bei der Altar-Ausgabe ergatterte dicke Winter-Bettdecke: „Die werde ich tagsüber gut verstecken, damit sie mir nicht geklaut wird.“

Olaf liebt Sabine

Am Gästebuch im Foyer laufen viele vorbei, aber nicht alle. „Mir geht es schlecht. Ich kann nichts dafür – so ist mein Leben“, lautet ein Eintrag. Ein paar Seiten weiter prangen „A“ als Großbuchstaben mit dem Text „Anders als alle anderen“ – womit wohl jene Helfer gemeint sind, die ein Besucher als „wirkliche Engel“ bezeichnet. Ein Gast berichtet von seiner Depression, ein anderer, dass er „in einer Ecke der Vesperkirche“ die lange gesuchte Ruhe gefunden hat. Ein kleines Herz ziert die Botschaft „Olaf liebt Sabine“. Ob sich die beiden in der Vesperkirche kennengelernt haben?

