Von Mannheim nach Sachsen

Etwas ungewöhnlich ist er schon. Der Besuch im „Albert Schweitzer“ Seniorenhaus in Riesa. Einer Stadt in Sachsen. Ostdeutschland. Da ertönt aus einem Büro ein Gruß. In feinstem Kurpfälzisch. „Ich hab’s noch drauf“, sagt der Mann, dem diese Stimme gehört. Und er lacht. Das tut er eigentlich die ganze Zeit. Dario Perrone ist ein fröhlicher Mensch. Auch wenn er in seinem Job nicht immer nur rosige Zeiten miterlebt. Kurzes, blondes Haar. Violettes Hemd, grauer Cardigan. Er leitet das Altersheim in Riesa. Vorher hat er in Mannheim gearbeitet. Gelebt hat er in Neckarsteinach bei Heidelberg.

Gebürtig kommt der Mann aus Südhessen, dem Ried. Seine Krankenpfleger-Ausbildung machte er in Erlangen. Weite Sprünge durch den Süden Deutschlands – er lernt gern neue Menschen kennen, sagt er. Nach der Ausbildung wollte er aber wieder zurück. „So ein bisschen Heimat“, wie er es nennt. Heidelberg war also sein Ziel. So schön und chic fand er das. Er zog nach Neckarsteinach. Arbeit fand er zunächst in der Heidelberger Atos Klinik. Dann bei der Stadtmission. Schließlich aber wurde eine Stelle zum Pflegedienstleiter in Mannheim-Feudenheim frei. Und Perrone wollte mehr. Wollte weiterkommen. Er bekam die Stelle. Später wurde ihm eine Heim- und Pflegedienstleitung auf dem Waldhof angeboten. Wieder ein Schritt weiter. „Das will man auch, wenn man verschiedene Weiterbildungen hinter sich hat“, sagt er heute. Die Zeit in der Quadratestadt gefiel ihm. Der Mannheimer, findet er, ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse. „Richtig goldig. Ganz entspannte Menschen.“ Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter, Geschäftspartner. „Immer ein sehr ehrlicher und angenehmer Umgang.“

Alles viel entspannter

Er sitzt in einem Besprechungsraum und schaut sich um. Da sind Pflanzen. Und Bilder an der Wand. Modern ist es hier nicht, aber das muss es auch nicht sein. Man fühlt eine gewisse Güte in diesem Haus. Die strahlt auch Perrone aus. Er blickt durch seine großen Brillengläser. Seine Augen beruhigen. Es ist fast so, als erwärme sein Blick den Raum. So viel Herzlichkeit. Er ist in seinem Beruf genau richtig.

Jetzt in Riesa ist alles noch entspannter, sagt er. Auch wenn er hier viel mehr Verantwortung trägt. „Ich wollte schon immer eine richtig große Einrichtung führen“, sagt er. Fast 140 Bewohner. Rund 100 Mitarbeiter. Aber das Leben in Riesa, das ist es, was ihn entspannt. „Alles ist so nah beieinander, die Kita-Öffnungszeiten sind bombastisch.“ Perrone hat zwei Kinder mit seiner Partnerin. Sie haben sich nun ein Grundstück im Landkreis gekauft. Freuen sich, dort bald zu bauen. „In Mannheim oder Heidelberg hätte ich mir das nicht leisten können.“ Obwohl er anfangs skeptisch war. Die Gehälter im Osten, das hörte er immer wieder, seien viel schlechter als im Westen. Das stimmt auch. In der freien Wirtschaft. „Hat man aber das Glück, in einem tarifgebundenen Unternehmen zu arbeiten, dann gibt sich das nicht viel.“ Daneben seien die Lebenshaltungskosten so gering, dass er sogar mit einem Plus herausgeht.

Aber warum Riesa? Warum der Osten? Perrone stellt sich diese Frage selbst im Gespräch. Aber eher rhetorisch. Denn er kennt die Antwort: Seine Partnerin kommt aus dem Osten. So leben sie näher bei der Oma, sagt er. Er habe aber auch ein wenig überlegen müssen, diesen Schritt zu gehen. Italienische Wurzeln hat Perrone. „Obwohl ich ja total deutsch aussehe – aber ich habe mir schon Gedanken über die Mentalität gemacht.“ Die Sorgen waren unbegründet. Nie, nicht ein einziges Mal, habe es jemand unterlassen, ihn freundlich zu grüßen, ihm die Hand zu geben. Riesa erinnert ihn außerdem an Mannheim. An den Mannheimer Norden. Eine Arbeiterstadt – wie der Waldhof. „Und die Leute sind den Mannheimern sehr ähnlich. Sie sind so, wie ihnen die Schnauze gewachsen ist. Und das gefällt mir.“

Geschichten aus der DDR

Er fühlt sich wohl in Riesa. Angenommen. Dass damals, nach der Wende, viele Menschen aus dem Osten Angst hatten, die „Wessis“ würden nun alle Führungsstellen übernehmen – das hat Perrone nie zu spüren bekommen. Mal spricht ihn ein Bewohner an. „Sie sind doch aus dem Westen, oder?“ Das sei aber freundlich gemeint. Manchmal setzt sich der Heimleiter gern neben die Bewohner. Hört zu, was sie zu erzählen haben. Geschichten von der Stasi, vom Leben in der DDR. Die findet der 34-Jährige spannend. Obwohl die Heimbewohner ihn immer wieder daran erinnern, dass er sich ja gar nicht vorstellen könne, wie das war.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.11.2019