Von Musikfrachter bis Circus Krone – etliche Veranstaltungen gestrichen

Sie kamen im Minutentakt: Absagen über Absagen von zahlreichen Veranstaltungen erreichten am Freitag die Redaktion. Wir geben hier einen Überblick – ohne Gewähr, denn viele Einrichtungen waren sich auch am Freitagabend noch nicht sicher, wie sie verfahren sollen.

Freilichtbühne: Das Zimmertheater der Freilichtbühne hat den Spielbetrieb bis einschließlich Sonntag, 19. April, komplett eingestellt. Tickets können an der Theaterkasse getauscht werden. Dabei müssen Originalkarten vorgelegt werden, Bargeldauszahlungen sind nicht möglich. Fragen an die Theaterkasse unter 0621/7 62 81 00.

Beethovenjahr: Er sollte am Sonntag in Bonn ab- und auf dem Weg nach Wien in Mannheim am Stephanienufer anlegen: der „BTHVN2020 Musikfrachter“, ein zur schwimmenden Bühne umgebautes Frachtschiff. Aber er bleibt in Bonn vor Anker, die Tour ist verschoben und damit auch die Mannheimer Konzerte.

Musikhochschule: Die Musikhochschule hat nicht nur den Vorlesungsbetrieb bis einschließlich 19. April ausgesetzt, sondern auch sämtliche Konzerte in diesem Zeitraum – egal ob in der Hochschule oder an anderen Orten – abgesagt.

Tango: Die Kulturkirche Epiphanias hat das für Sonntag angesetzte Konzert „Noche de Tango“ abgesagt.

SAP-Arena: Die „Schlagernacht des Jahres“, am 28. März in der SAP Arena geplant, soll am 19. September stattfinden. Das gilt ebenso für die „Australian Pink Floyd Show“, die vom 2. April auf den 4. Juni wandert. Tickets behalten für die neuen Termine ihre Gültigkeit.

Rosengarten: Aus der Deutschlandtournee der Neil-Diamond-Tribute-Show „A Beautiful Noise feat. Fisher Stevens“, die am 17. März in den Rosengartenkommen sollte, wird nichts. Neuer Termin ist offen.

Capitol: Das Capitol hat bis auf weiteres den Spielbetrieb komplett eingestellt. Abgesagt ist bis April das Kindertheater. Andere Events werden verlegt, etwa Lisa Feller auf den 6. Oktober, „Ab in den Süden“ auf den 7. Oktober und Maxi Gstettenbauer auf den 13. September. Generell gilt, dass alle Karten Gültigkeit behalten.

Schatzkistl: Die Veranstaltung mit Martina Brandl am 14. März wird verlegt auf den 6. Februar 2021, der Abend mit Michael Fitz vom 15. März auf 18. Oktober.

Theater Felina-Areal: Keinerlei Vorstellungen mehr im März.

Circus Krone: Lange hofften sie, doch spielen zu können, weil das Zelt weniger als 1000 Personen fasst und gut durchlüftet ist. Doch nun ist das Gastspiel des Circus Krone, vom 18. bis 29. März geplant, „aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber Menschen und Tieren“ doch abgesagt. Ein Ersatztermin ist geplant, steht aber noch nicht fest. Karten können bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.

Rheinau: Drei Absagen werden von der Rheinau gemeldet. Der Tanzsportverein verzichtet auf Hallenflohmarkt und Frühlingsmarkt, das „Musical Impressions“ des Antonius-Chors in der Antoniuskirche entfällt ebenso wie der große Benefiz-Ostermarkt der Pfingstbergkirche.

Wallstadt: Das Fastenessen in der Kirche Christ-König entfällt und auch das für Mai geplante Gemeindefest wird nicht weiter vorbereitet.

Katholische Kirche: Der große Benefiz-Flohmarkt in der St. Bonifatius-Kirche am 14. März zugunsten der Deutschen Leukämieforschungshilfe (DLFH) wurde auf den 10. Oktober verschoben. Für das Projekt von Jesuitenpater Werner Holter, der am 15. März ab 14.30 Uhr an drei verschiedenen Orten einen Dialog über Gegenwartskunst anbieten wollte, wird ein neuer Termin frühestens Ende des Jahres oder Anfang 2021 gesucht.

Evangelische Kirche: Konzerte und alle andere Veranstaltungen außer Gottesdienste finden in den nächsten vier Wochen nicht statt. Zum Schutz der älteren Menschen werden Jubelkonfirmationen abgesagt oder verschoben. Konfirmandenunterricht wird ausgesetzt. Wie mit den Konfirmationen und Ostern umgegangen werden kann, ist noch offen.

Kulturelle Stadtentwicklung: Es sollte eine neuartige Veranstaltung sein – das Industry Commons Ecosystems Lab vom 3. bis 7. April zum Thema „Sound Design for New Urban Environments“. Dahinter verbirgt sich ein Workshop lokaler und internationaler Akteure der Kultur- und Musikszene, die neue Veranstaltungsformen kreieren und in einer Performance vorstellen sollten. Daraus wird nun nichts.

Reiss-Engelhorn-Museen: Die Naturkundliche Sonntags-Matinee mit dem Thema „Quer durch Costa Rica – eine Traumreise“ gibt es statt am Sonntag, 15. März, erst im auf den Dezember 2020.

Parteien: SPD-Landtagsabgeordneter Stefan Fulst-Blei verzichtet auf den Besuch der Schönstatt-Marienkapelle in der Reihe „Schätze im Mannheimer Norden“. CDU-Kreisvorsitzender Nikolas Löbel hat die Veranstaltung zum Klimaschutz mit Andreas Jung und die Veranstaltung mit Innenminister Thomas Strobl abgesagt. Neue Termine stehen noch nicht fest.

Postwertzeichen-Sammlerverein: Der Großtauschtag am Sonntag in der Rheingoldhalle fällt aus, aber die Hauptversammlung am 22. März im „Krautwickel“ findet statt.

Mannheim gegen Rechts: Der Kongress im Forum der Jugend, zu dem sich etwa 180 Personen angemeldet haben, entfällt.

