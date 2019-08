Von Neckarau aus im Einsatz

Von einem „besonderen Moment für alle“ spricht Erster Bürgermeister Christian Specht, als er am Freitag vor der Hauptfeuerwache am Neckarauer Gert-Magnus-Platz Mannheims vierten Notarzt-Standort vorstellt. Ab 1. September wird das für eine notfallmedizinische Versorgung ausgestattete Fahrzeug mit jeweils einem Rettungssanitäter der Malteser und einem speziell ausgebildeten Arzt des Diakonissenkrankenhauses täglich von 7 bis 22 Uhr für Einsätze bereitstehen.

„Vom Dreiklang zur Harmonie“, freut sich der für Sicherheit und Ordnung sowie Feuerwehr und Katastrophenschutz zuständige Dezernent Specht. Er meint damit, dass sich die drei Partner – nämlich Feuerwehr, „Diako“ und Malteser – „ohne Eifersüchteleien“ auf den logistisch besten Standort geeignet haben. Die Hauptfeuerwache bietet beispielsweise den großen Vorteil, dass bei Stau in der Neckarauer Straße eine zweite (hintere) Ausfahrt zur unteren Bahnlinie und dort entlang direkt zur Südtangente führt. Außerdem sind Ausweichrouten durch das Gewerbegebiet möglich.

„Trotz bundesweitem Ärztemangel haben wir bislang keine Probleme, unsere Notarztstellen zu besetzen“, erklärt der ärztliche „Diako“-Direktor Dieter Schilling. Gleichwohl plädiert er dafür, dass Rettungssanitäter mehr Kompetenzen bekommen und dementsprechend ausgebildet werden. Über einen weiteren „wichtigen Baustein“ freut sich Malteser-Rettungsdienstleister Peter Neuhauser. Und Feuerwehrleiter Karlheinz Gremm ist überzeugt, dass das Zusammenrücken der Partner internes Kommunizieren fördert und „wir voneinander lernen“.

Zehn-Minuten-Frist angestrebt

Soviel steht fest: Je früher ein Notarzt eintrifft, umso größer ist die Chance, eine medizinisch heikle, ja lebensbedrohliche Situation erfolgreich zu bekämpfen beziehungsweise Überbrückungszeit bis zu einer Therapie im Krankenhaus zu gewinnen, beispielsweise bei Schlaganfall. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass bei einem nofallmedizinischen Einsatz nicht mehr als 15 Minuten vergehen dürfen – wobei Ärzteverbände und Patientenorganisationen für eine sogenannte „Hilfsfrist“ von zehn Minuten plädieren. Es ist ein offenes Geheimnis, dass so manche fürs Überleben wichtige Minuten in Statistiken gar nicht erst auftauchen – weil je nach Bundesland die Einsatzzeit höchst unterschiedlich gezählt wird: mal ab Eingang des Alarmrufes, dann wieder erst ab Ausrücken des Fahrzeugs. „Bei uns läuft die Uhr ab der Entscheidung des Disponenten in der Leitstelle“, klärt Erster Bürgermeister Specht auf. Nach diesem Prinzip – bei dem Anrufe in der Telefonwarteschleife aufgrund einer möglicherweise unterbesetzten Leitstelle nicht erfasst werden – erfüllen in Mannheim 97 Prozent aller Notarzteinsätze die Mindesthilfsfrist von 15 Minuten. In Baden-Württemberg ein sehr, sehr gutes Ergebnis“, betont Specht – eine Einschätzung, die Andreas Pitz, Professor für Gesundheitsrecht und Koordinator des Rettungsdienstes der Stadt Mannheim, bestätigt.

Wenn man freilich die von Experten geforderte Zehn-Minuten-Frist zugrunde legt, dann ergeben sich nicht 97, sondern 77 Prozent. Diese Quote hofft die Stadt mit dem zusätzlichen Notarztstandort und der vermutlich ab 2020 eigenen integrierten Rettungsleitstelle nur für den Bereich Mannheim auf über 80 Prozent zu erhöhen.

Anästhesistin Ulrike Dachsel, seit über zwei Jahrzehnten Notfallmedizinerin, leitet ab September den vierten Notarztstandort und teilt die derzeit zwölf Kollegen ein bis zwei Mal wöchentlich ein. Sie weiß nur zu gut, dass bei einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand die Sauerstoffversorgung fürs Hirn in gerade mal drei bis fünf Minuten derart massiv absackt, dass neurologische Schäden bleiben. Deshalb gibt der Internist und „Diako“-Chef Schilling zu bedenken: „Auch bei kurzen Notarztzeiten ist Laien-Reanimation unerlässlich.“ Und weil das so ist, plant die Stadt am 21. September auf vier Mannheimer Plätzen eine Aufklärungsaktion mit Übungspuppen rund um Wiederbelebung bei Herzstillstand.

