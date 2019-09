Von Oldtimer bis E-Tretroller

„Das ist das erste Modell mit Lenkradschaltung und mit Kofferraum“, preist Stefan Krieger an: Der Geschäftsführer von Kfz-Krieger hat seinen Fiat 1100E publikumswirksam auf der Ladefläche eines Lasters auf den Planken geparkt, so dass ihn auch jeder sehen kann. „Der Wagen hat ein wenig Rost am Unterboden“, so Krieger, „und er hat 35 PS, das ist nicht schlecht für die damalige Zeit.“ Das Fahrzeug ist Baujahr 1937, sieht heruntergekommen aus, ein Scheunenfund eben, der Lack ist stumpf. „Die Fenster sollten sie mal wieder putzen“, meint eine fachkundige Frau, als sie vorübergeht.

Es ist nicht der einzige Oldtimer auf der Automobil, wie der Autosalon auf den Planken neuerdings heißt. „Es geht nicht mehr nur klassisch um das Auto“, sagt Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City, „sondern es ist eine Weiterentwicklung zum Thema Mobilität“. Mobilität ist für viele immer noch das Automobil. Von Oldtimern und Weiterentwicklung zum Thema Mobilität hatte die Messe viel zu bieten. 23 Aussteller zeigen rund 165 Fahrzeuge, viele namhafte Automarken sind vertreten.

Diesel? „Verkaufen sich nicht gut“

Ford hat gleich mehrere SUV mitgebracht und zentral auf den Planken ausgestellt. „Die machen keinen Sinn in der Stadt“, sagt Michael Fabian. Der Verkäufer beim Autohaus Kohlhoff hat eher die Odenwälder Kundschaft im Visier: „Einen Pferdeanhänger mit zwei Gäulen zieht der SUV ohne größere Anstrengung“, preist er die Vorzüge des Gefährts an: „Und die Strohballen bekommen sie auf die Ladefläche auch noch drauf.“ Hinter dem Wasserturm präsentierte VW seine neuesten Modelle. Von IQ-Drive und „konsequenter Funktionalität“ schwärmt eine junge Verkäuferin. Alle angebotenen Fahrzeuge seien sparsam und fahren mit Benzin. Auf die Frage, warum sie keine Diesel-Fahrzeuge dabei haben, sagt sie: „Die verkaufen sich gerade nicht so gut.“

Gegenüber bei Porsche diskutieren zwei Männer über die Frage, ob der Kofferraum vorne oder hinten sei. Doch das wird bei der PS-Leistung zur Nebensache. Als sie die Tür aufmachen, um sich in einen Porsche zu setzen, merken sie, dass der Wagen schon besetzt ist: Auf dem edlen Ledersitz träumt schon ein kleiner Junge.

„Alternative Antriebe waren der Höhepunkt“, resümiert Robert Zanolla die Veranstaltung. Der Verkaufsberater beim Autohaus Ivancan hat ein paar Fahrzeuge mit Hybrid-, Elektro- und Wasserstoffantrieb mitgebracht: „Dafür haben sich die Leute interessiert, das wird jedes Jahr besser. Noch vor einem Jahr haben sich nur 20 Prozent der Käufer dafür interessiert, jetzt sind wir schon bei 50 Prozent.“ Die Veranstaltung sei gut für ihn gelaufen, bilanziert Zanolla, weil er „sehr viele Probefahrten für nächste Woche“ habe vereinbaren können.

Anna Schuchowski beim MVV-Fahrtraining mit E-Tretrollern berichtet: „Wir konnten viele Leute überzeugen.“ Viele standen zum ersten Mal auf den Gefährten und hätten ihre Vorurteile abgelegt. Christian Schreiber kommt das Leid einiger Autofahrer zugute: „Die Leute kaufen massenhaft E-Bikes wegen der gesperrten Hochstraße.“ Dabei kostet ein gutes E-Bike genau so viel wie der Fiat-Oldtimer von 1937.

