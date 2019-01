Von Pflichtgefühl geprägt

In ein paar Wochen will er wieder in den Schnee, mit Kindern und Enkeln, und natürlich dabei selbst die Skier anschnallen. Das sei „mit Blick auf mein Alter als Abschied geplant“, sagt Manfred Fuchs. Doch er lässt durchblicken, dass es ihm schwerfällt, er es sich vielleicht doch noch mal anders überlegt. Denn auch wenn der Unternehmer und vielfältig engagierte Mannheimer Ehrenbürger heute 80 Jahre alt wird – von „alt“ will, kann und darf man bei ihm keineswegs sprechen.

Selbst „Ruhestand“ ist für ihn ein Fremdwort. Er steht aber nun meistens später auf – eher gegen 6 Uhr statt früher um 5 Uhr. Dann ist er nur noch halbtags im Büro, in dieser Zeit jedoch eng und präzise durchgetaktet. Termine pflegt er auf die Minute genau einzuhalten. Verlässlichkeit ist ihm wichtig, sofort diktiert er und veranlasst, was gerade verabredet worden ist. Fuchs gilt als harter Arbeiter, streng durchorganisiert, enorm fleißig, sehr akribisch – und das alles bei hohem Tempo. „Es ist schwer, mit ihm Schritt zu halten“, formulierte mal seine langjährige Sekretärin Ursula Zelter, als Fuchs 2017 aus dem Aufsichtsrat seines Unternehmens ausschied. Daran hat sich wenig geändert, Energie und Tatendrang sind ungebrochen.

Dabei liegt eine enorme unternehmerische Lebensleistung hinter ihm, auf die er stolz sein kann – denn sie war nicht absehbar. Dennoch ist er stets bescheiden geblieben. Groß aufzutrumpfen oder zu repräsentieren – das ist nie seine Sache gewesen. Fuchs hat noch im Ohr, was ihm sein Vater stets mit auf den Weg gab: den Satz „bescheiden bleiben“. Der sei immer Teil der Erziehung, Teil der Erwartungshaltung der Eltern gewesen, von ihnen vorgelebt.

Vater stirbt früh

Ins 1931 gegründete elterliche Unternehmen will Fuchs als Jugendlicher zunächst nicht, sondern lieber an die Kunstakademie. Dann schreibt er sich doch an der Mannheimer Universität ein, in Betriebswirtschaftslehre. Bald kann er nur noch „nebenbei“ studieren. Er absolviert zudem Lehrjahre im Familienunternehmen und muss Verantwortung übernehmen – es sind diese Jahre, die wohl sein tiefes Pflichtgefühl und sein Arbeitsethos prägen. 1959 stirbt nämlich sein Vater, kurz vor dem 50. Geburtstag an einem Herzschlag. Manfred Fuchs spürt, dass er nun Verantwortung hat für eine Firma, für eine Belegschaft von damals etwa 340 Menschen. Nach dem Examen, gerade mal 24 Jahre jung, übernimmt er die Leitung – und schreibt (parallel zu seiner Promotion) eine einmalige Erfolgsgeschichte, formt aus dem Unternehmen den größten konzernunabhängigen Schmierstoffhersteller der Welt mit 33 Werken in allen wichtigen Ländern Europas, Nord- und Südamerikas, Asiens und der Region Pazifik sowie einem Umsatz von mehr als zwei Milliarden Euro.

Weiter Mehrheitseigner

Ob Aufkäufe oder die Gründung von Tochtergesellschaften – Fuchs, der fünf Sprachen spricht, hat die Verhandlungen selbst geführt, sich stets intensiv mit Analysen vorbereitet, auch auf Reisen gearbeitet und nie über Jetlag geklagt. 150 Tage im Jahr sei er in der Welt unterwegs gewesen, erzählt man in der Firma.

So macht Fuchs aus dem Mannheimer Schmierstoffhersteller einen technologisch stets fortschrittlichen „Global Player“ – und führt ihn 1985 an die Börse, ohne aber alles aus der Hand zu geben. Indem sich die Familie an allen Kapitalerhöhungen beteiligt, bleibt die vermögensverwaltende Familiengesellschaft der Mehrheitseigner. Unverändert ist Fuchs ihr Alleingeschäftsführer.

Aber sonst liefert er ein Musterbeispiel dafür ab, wie man seine Unternehmensnachfolge regelt. Obwohl der bereits bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen Vertrag unterschrieben hat, überredet Fuchs seinen 1968 geborenen Sohn Stefan 1994 zu einem Praktikum bei der Fuchs-Niederlassung in USA. Das wirkt, Stefan Fuchs bleibt – und folgt 2004 seinem Vater als Vorstandsvorsitzender des Konzerns.

Nach 41 Jahren an der Spitze wechselt der Vater zwar in den Aufsichtsrat, begnügt sich aber mit dem stellvertretenden Vorsitz – an die Spitze wird der vorherige BASF-Vorstandschef Jürgen Strube berufen. Und so intensiv und detailgenau er vorher für die Firma gearbeitet hat, so diszipliniert Manfred Fuchs sich nun selbst, hält sich ganz strikt aus dem Tagesgeschäft heraus. Nach weiteren 13 Jahren folgt dann 2017 der nächste Schritt: Fuchs zieht sich auch aus dem Aufsichtsrat zurück, übergibt an seine Tochter Susanne – das Ende einer Ära.

