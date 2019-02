Von Putzroboter bis zu abbaubarer Folie

Biokunststoff aus Pflanzen, Entwicklung von klimaverträglichen Staudenmischpflanzungen oder der Bau eines Treppenputzroboters: Gleich drei Mannheimer Beiträge beim 54. Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ haben die Chance, Bundessieger zu werden.

Zwei Projekte des Geschwister-Scholl- (GSG) und eines des Ludwig-Frank-Gymnasiums (LFG) holten gestern bei Ausrichter Roche auf dem Waldhof in den Kategorien Chemie, Geo- und Raumwissenschaften sowie Technik den jeweils ersten Platz. Gewinnen sie auch beim Landeswettbewerb Ende März in Fellbach, können sie zum Finale Mitte Mai nach Chemnitz reisen.

Chitosan: So heißt ein Grundstoff, der aus Krabben gewonnen wird und mit dem sich Folien herstellen lassen. Anastasia Kovalenko, Samuel Pickford und Lucas Schröder vom GSG hatten darüber in einer wissenschaftlichen Abhandlung gelesen – und wussten, dass Chitin auch in Pilzen vorkommt. „Es wurde aber nie ausprobiert, daraus Chitosan zu gewinnen. Das war ein Ansporn vor uns“, berichtet Anastasia dieser Zeitung. Vor allem konnten sie daraus Folien etwa für den Overhead-Projektor herstellen. Und zwar biologisch komplett und schnell abbaubare Folien – ihr Beitrag zur Bekämpfung von Plastikmüll.

Maria Yemane (GSG) pflanzte in der Anna-Sammet-Straße im Rott rund 120 Stauden an, pflegte sie täglich und dokumentierte, wie gut sie mit dem Klima zurechtkommen. Die Stadt betreut das Projekt jetzt mit Auszubildenden weiter. Der Treppenputzroboter von Fatima Zehra Ulu und Michelle Möst (LFG) ist in der Praxis noch nicht erprobt. Das soll bis zum Landesentscheid aber passiert sein.

An „Jugend forscht“, dem Wettbewerb für die Älteren, beteiligten sich 22 Gruppen oder Einzelpersonen, zehn davon aus Mannheim. Noch deutlich stärker dominierten Teilnehmer aus der Quadratestadt bei den jüngeren Startern – bei „Schüler experimentieren“: Von 23 Wettbewerbsbeiträgen stammen 16 aus Mannheim. Sechs davon – drei vom LFG, zwei vom GSG und eines vom Lessing-Gymnasium – nehmen am Landeswettbewerb teil.

Dabei waren beim gestrigen Regionalentscheid auch Johanna-Geissmar- (JGG) und – ganz neu – Bach-Gymnasium. Einige Vertreter anderer Schulen bekamen über die Jugendakademie die Gelegenheit, wissenschaftlich am JGG zu arbeiten. So beteiligten sich außerdem Schüler des Karl-Friedrich-, Ursulinen- und Kurpfalz-Gymnasiums.

Im Schüler-Landeswettbewerb gehen die Mannheimer unter anderem mit Untersuchungen zu Salz, Popcorn, Bäumen oder dem Sinn von Kleingeld ins Rennen.

