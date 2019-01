Von Rakete getroffen

Die Polizei sucht dringend Zeugen eines schweren Unfalls mit einer Feuerwerksrakete, der sich in der Silversternacht auf den Planken im Bereich O 7 ereignet hat. Wie die Ermittler erst gestern mitteilten, war dort eine Rakete außer Kontrolle geraten und hatte eine Frau am Körper getroffen. Dabei erlitt sie schwere Verbrennungen. Sie wurde vor Ort vom Notarzt versorgt und dann in eine Spezialklinik eingeliefert, wo sie nach wie vor behandelt wird.

Angehörige der Frau hätten erst kürzlich Anzeige gegen Unbekannt erstattet, so ein Polizeisprecher auf die Frage, warum der Fall mit so viel Verzögerung öffentlich werde. Auch sei die Frau bislang gesundheitlich nicht in der Lage gewesen, Angaben zu dem Vorfall zu machen. Sie habe aber nicht im Koma gelegen. Bleibende Schäden in Form von Spuren der Verbrennungen auf der Haut seien nicht auszuschließen, so der Sprecher mit Verweis auf Auskünfte der Ärzte.

Die Polizei geht nicht davon aus, dass der Verursacher mit Absicht handelte – wohl aber, dass er seine Sorgfaltspflicht außer Acht ließ. Es handle sich um fahrlässige Körperverletzung mit schweren Folgen, so der Sprecher. „Der Fall zeigt, wie gefährlich pyrotechnische Gegenstände sein können, weil sie eine ungeheure Hitze entwickeln.“ Der Vorfall ereignete sich gegen 0.30 Uhr auf den Planken in Höhe O 7. Hinweise ans Revier Innenstadt, Telefon 0621/1 25 80. imo

