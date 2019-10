Von „richtig“ bis „mutlos“

Mannheim.Die Fraktionen im Gemeinderat werden sich in den nächsten Wochen ausführlich mit der Finanzplanung beschäftigen, die Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Kämmerer Christian Specht (CDU) in ihren Haushaltsreden präsentiert haben. Erste Einschätzungen konnten die Fraktionschefs am Tag danach aber schon abgeben. Sie reichten von Lob für die vielen geplanten Investitionen und für den

...