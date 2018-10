Von Scherbe verletzt

Ein Betrunkener hat in einem Bistro in K 3 randaliert und dabei zwei Personen angegriffen. Eine davon wurde dabei verletzt, wie die Polizei gestern mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 22.30 Uhr. Der 54-Jährige hatte sich in dem Lokal aufgehalten und schlug plötzlich aus unbekannten Gründen mit einem Gegenstand auf zwei Geldspielautomaten ein. Bei einem der Geräte sprang die Glasscheibe. Ein Gast, der in diesem Moment das Bistro betrat, bekam dabei eine Scherbe ins Gesicht und zog sich kleine Schnittwunden zu. Nach einem kurzen Wortgefecht verließ der Verletzte das Lokal, um eine weitere Auseinandersetzung zu vermeiden.

Der 54-Jährige ging daraufhin mit einem Besen auf eine Angestellte los und verfolgte sie bis auf die Straße, wo er ihr mit dem Stiel mehrfach auf den Kopf schlug. Die Frau bleib dabei nach Polizeiangaben unverletzt.

Der Angreifer flüchtete, konnte aber kurz darauf im Bereich des Quadrats J 3 von der verständigten Polizei festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab rund ein Promille. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann wieder freigelassen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die Höhe des Sachschadens im Lokal ist derzeit noch unklar. imo/pol

