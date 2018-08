Von schmackhaft bis historisch

Was haben Mannheimer Spezialitäten und die Planken gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht unbedingt viel. Doch der zweite Blick verrät: Die richtigen Antworten auf jeweils fünf Fragen zu diesen Themen ergaben das dritte Lösungswort des Sommerrätsels dieser Zeitung, das da lautet: Nachtbürgermeisterwahl.

Wieder beteiligten sich mehr als 1500 Leser an dem Ratespaß, der mit dem fünften Teil die Halbzeit einläutete. Fünf Fragen zu Spezialitäten aus der Quadratestadt stellten wir. Eine Firma darf dabei nicht fehlen: Eichbaum. So wollten wir wissen, wie der Gründer der Brauerei mit Nachnamen hieß – und das war natürlich der Wallone Jean de Chaine. In der nächsten Frage suchten wir nach Joy Fleming, die den Mannemer Dreck besungen hat. Fast noch einfacher war das Rätsel ums Spaghetti-Eis, das wohl jeder Mannheimer locker beantworten kann. Erfunden hat den Klassiker nämlich Dario Fontanella. Ähnlich süß bleibt es auch bei der Frage zum Maimarkt-Becher, dessen gesuchte Zutat natürlich die Bayerisch-Creme war. Herzhafter wurde es dann bei der letzten Frage des fünften Teils: Wir wollten wissen, nach wem das Fest in Mannheim benannt ist, bei dem es immer Erbsensuppe gibt: Es ist der Blumepeter.

Von der Enge in die Breite hieß es bei Teil sechs. Die Rede war von den Planken, dessen gesuchter Durchbruch zwischen 1934 bis 1939 gelang. Ein besonderes Ereignis, das Jahrzehnte später, nämlich 1975, das Gesicht der Einkaufsmeile Nummer eins in Mannheim veränderte, war die (Bundes-)Gartenschau. Damals wurde aus den Planken eine Fußgängerzone – ein Schritt in Richtung lebenswertere Innenstadt.

Zwei andere Begriffe, nach denen wir im siebten Rätselteil fragten, gehen noch viel weiter in die Geschichte zurück – bis ins 17. Jahrhundert sogar. So haben viele Leser erraten, dass der frühere Name der Planken dem damaligen Untergrund glich, nämlich Sand. Weiter suchten wir noch nach historischen Befestigungselementen, die selbst auf den Planken standen – vor vier Jahrhunderten: die Palisaden. Und schlussendlich katapultierten wir die Leser ins Jetzt. Wir fahndeten neben Sand und Holz noch nach dem jetzigen Belag der Einkaufsstraße – dem Pflaster.

