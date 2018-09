Von Storch wettert über Seehofer

Während die AfD-Bundestagabgeordnete Beatrix von Storch bei ihrem inzwischen dritten Auftritt im Schützenhaus ein Heimspiel hatte, machte sich auf der Feudenheimer Straße hinter Absperrgittern das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ mit Reden und Plakatbotschaften wie „Normale Leute mögen keine Nazis“ im abendlichen Verkehr bemerkbar. Von „etwa 80 Demonstranten“ sprach die Polizei. Ehe die gebürtige Herzogin von Oldenburg im gut besuchten Saal ans Mikrofon trat, wandte sich Rüdiger Ernst vom Kreisvorstand gegen Auflösungs-Gerüchte: „Wir sind mit derzeit 183 Mitgliedern der am schnellsten wachsende Kreisverband in Baden-Württemberg.“ Die Vize-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion hatte kein Redemanuskript, sondern nur Unterlagen mitgebracht. Frei sprechend startete sie einen Polit-Ritt quer durch klassische Forderungen ihrer Partei und teilte dabei kräftig aus: „Horst Seehofer redet wie ein AfD-Politiker“, befand sie, schränkte ihr „Lob“ freilich umgehend ein: „Er macht aber Merkel-Politik“.

Kritik an ADAC

Dass sie diese komplett ablehnt, zog sich dem Faden der Ariadne gleich durch ihr Themen-Hopping. Auch wenn Straftaten illegaler Einwanderer und der Vorwurf verschleiernder Kriminalstatistiken einen breiten Raum einnahmen, so attackierte die Juristin auch Organisationen jenseits von Staat und Politik. So bedachte sie den ADAC und seine Kampagne „Wir sind nicht Deutsch. Wir sind überall. Wir machen an Grenzen nicht halt“ mit der Aufforderung: „Aus diesem Laden solltet ihr austreten!“ Dass Deutschland beim Ausbau schneller Internetverbindungen hinterherhinkt – „sogar Kolumbien hat mehr Glasfaseranschlüsse“ – begründete sie so: „ Wir investieren in Flüchtlingsheime, andere in digitale System“. Das Publikum spendete begeistert Applaus, was auch für diese Aussage galt: „Wir halten Diesel-Grenzwerte für falsch“ – weil die Klimadebatte „Humbug – reiner Alarmismus“ sei.

Als es in der Fragerunde um die Ereignisse von Chemnitz ging, erklärte die AfD-Frontfrau, man werde nicht mehr „den schweren Fehler “ machen, sich mit Bündnissen einlassen, „von denen wir keine Ahnung haben“. Den Hinweis einer Besucherin auf viele bestens integrierte Migranten in Mannheim, kommentierte sie: „Solche Migranten sind willkommen.“ Sich anpassen allein reiche aber nicht aus: „Migranten müssen sich assimilieren und so werden wie wir.“ wam

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018