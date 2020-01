Von Swing und Rock’n’Roll bis hin zu Rihanna und Lady Gaga

„Don’t Stop the Music“, heißt es am Freitag, 24. Januar, im Capitol. Die Veranstalter versprechen „eine einzigartige Show, welche durch die Entwicklung des Tanzes leiten wird und magische Momente wieder aufleben lässt.“

Die international bekannte Choreographin Maricel Godoy hat dafür eine Gruppe erstklassiger Tänzer zusammengestellt, die sowohl im Stepptanz und im klassischen Ballett als auch beim Breakdance, beim modernen Freestyle, beim Streetdance sowie als verblüffend authentisch wirkende Superstar-Doubles ihr ganzes Können präsentieren. Die Musik reicht vom Swing der frühen 1930er und 40er Jahre über den Rock’n’Roll bis hin zu Michael Jacksons und Madonnas beeindruckenden Klängen der 80er Jahre. Auch viele der aufgeschlossenen Künstler des neuen Millenniums dürfen nicht fehlen. Darunter Sänger wie Usher, Rihanna und natürlich Lady Gaga, die für ihre selbstbestimmten Botschaften und extravagante Kleidung bekannt ist. Jede Nummer der Show soll die Essenz seiner jeweiligen Epoche widerspiegeln. Los geht es um 20 Uhr. Für die Veranstaltung verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter der Nummer 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Capitol“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden dann am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. lor (bild: Capitol)

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.01.2020