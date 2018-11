Von Trauringen und Jugendpartys

Es ist klar: Den Neckarauern kann man nichts vormachen. Viele, viele E-Mails und Postkarten sind in der Redaktion eingetroffen, weil viele Menschen die Straße und die Gebäude erkannt haben, um die es in dieser Folge von „Erkennen Sie Mannheim“ geht: Um die Friedrichstraße im Herzen des Stadtteils, zu sehen ist im Mittelpunkt das Gebäude mit der Hausnummer 13 a.

„Das Foto zeigt die Gaststätte zum ,Roten Ochsen’, in den Jahren 1960 bis 1970 am Marktplatz in Mannheim-Neckarau“, schreibt uns C. Helmut Wetzel. „Dies ist bereits das zweite Gebäude des ,Roten Ochsen’ – das ursprüngliche Gasthaus- und Saal-Gebäude ,Roter Ochsen’ wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt, abgerissen und durch das gezeigte ersetzt.“

„Seit 1764 war hier bis 1926 das Haus ,Roter Ochsen’“, schreibt uns Lutz Winnemann. Er fügt hinzu, dass in dem Gebäude später dann die Volkshochschule mit einer Zweigstelle zuhause war. Zudem hat er einen „MM“-Artikel aus dem Jahr 2010 angehängt, der die Geschichte des Hauses beschreibt.

„Schöne Stunden“

„Ich habe mich sehr gefreut, als ich Ihr Neckarau-Foto im ,MM’ sah!“, schreibt Petra Krieger. „Früher waren im hinteren Gebäudeteil der Gemeindesaal der Pfarrgemeinde St. Jakobus und die sogenannten Gruppenzimmer der Gemeindegruppierungen wie Pfadfinder, KJG, KfD, Ministranten usw., die Bücherei, eine große Küche und im 1. OG über dem ,Roten Ochsen’ weitere Räume und der Kolpingsaal untergebracht“, schildert Krieger. „Auch wir Jugendliche in den Jugendgruppen erlebten viele tolle Partys und schöne Stunden in den ,alten’ Räumen“, schreibt uns Petra Krieger.

Günter Reinhold verweist ebenfalls auf die „VHS am Markt“, die lange in dem Gebäude war, mittlerweile befinde sich rechts die Bäckerei Görtz, „weiter rechts gibt es schon viele Jahre ein Uhren- und Juweliergeschäft“, im Nachbarhaus links ist die Bäckerei Grimminger zuhause. Auch Anja Märtens hat die Friedrichstraße erkannt – „endlich meine Heimat“, schreibt sie uns über Neckarau. Und Regina Wagner fällt dazu ein, dass sie mit ihrem Mann im Uhrengeschäft der Familie Remp einst die Trauringe gekauft hat.

Erst seit einigen Jahren wohnt Sebastian Zippel am Neckarauer Marktplatz – er könne darum keine Geschichte zu den Gebäuden erzählen, die er aber dennoch gleich erkannt hat. Was ihm auffällt, das ist das Kopfsteinpflaster. Er bedauert es, dass dieses Pflaster verschwunden ist, „was mittlerweile zu einem sehr ausufernden, rücksichtslosen Fahrstil der Autofahrer führt“.

An ein Geschäft, das selbst schon wieder Geschichte ist und auch einmal hier beheimatet war, erinnert sich Leser Manfred Hexamer: Schlecker. Die Drogerie war im rechten Teil des mittleren Gebäudes untergebracht, bei den Bildern des Internetdienstes „Google Maps“ ist dieses Stück deutscher Wirtschaftsgeschichte hier noch zu finden.

„Das Bild zeigt den ,Roten Ochsen’, im Volksmund auch Volkshaus genannt“, schreibt Sabine Schilling. „Früher wurden da immer die Erstkommunionskinder vom Pfarrer (bei mir war das Pfarrer Bender) abgeholt, um gemeinsam in die Kirche zu laufen.“ An ihre Jugendzeit fühlt sich auch Gisela Selbitschka erinnert. „Dort fanden Gruppenstunden statt, an Fronleichnam war im Garten das Zusammentreffen der Gemeinde. Wir Neckarauer haben uns immer über das Wort ,Roter Ochsen’ amüsiert, da ja die Katholiken schwarz sind. Trotzdem war uns das Haus am Herzen gelegen.“ Die Neckarauerin hat auch die Wandlung des Gebäudes begleitet: „Später wurde das Haus verkauft, und die Abendakademie zog ein. In meinem früheren Gruppenzimmer finden nun Gymnastikstunden statt. Nun ist es ein Ärztehaus – und damit sind wir ,Alten’ voll und ganz zufrieden.“

Ungewöhnliches Ergebnis

In einem Buch über Straßenbahnen Mannheims hat Edwin Darmstädter die Stelle in der Friedrichstraße gefunden – obwohl er selbst aus dem Norden der Stadt kommt. Auf dem Weg zur Rheingoldhalle aber ist er schon häufiger hier vorbeigefahren.

Was bleibt von Folge 152? Die eher unscheinbare Häuserfront in Neckarau haben alle Leser erkannt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018