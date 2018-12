„Von unseren Erfolgen lernen“

Früher war alles besser? Der Journalist Walter Wüllenweber ist vom Gegenteil überzeugt. „Die Menschen erleben die beste Phase ihrer Geschichte. Nie waren sie gesünder, gebildeter, reicher“, sagt er. Das Problem ist: Es bekommt keiner mit. Ein Gespräch über das Schwarzmalen und Fakten, die die Welt in einem neuen Licht erscheinen lassen.

Was ist heute besser denn je, Herr Wüllenweber?

Walter Wüllenweber: Fast alles. Ich bin Mitte der 1960er Jahre geboren. Zu dieser Zeit verhungerten jedes Jahr 50 von 1000 Menschen. Heute noch einer. Und zwar in zwei Jahren – das ist eine Verringerung um 99 Prozent. Wir sind auf dem Weg, den Hunger vollständig abzuschaffen, eine der großen Geißeln der Menschheit. Das ist aus meiner Sicht sensationell. Ebenso die Armut: In den 1960er Jahren lebten zwei Drittel aller Menschen in absoluter Armut und heute sind es noch acht Prozent. Oder die Gewalt: Seit dem Spätmittelalter ist die Wahrscheinlichkeit, von einem anderen Menschen getötet zu werden, um das 50fache zurückgegangen. In den 1970er und 1980er Jahren kamen in Westeuropa noch jährlich im Durchschnitt 252 Menschen bei Terroranschlägen ums Leben. In den vergangenen zehn Jahren waren es im Schnitt 42 Menschen – das ist ein Rückgang von fast 90 Prozent. Wir leben länger als je zuvor. Wir essen so gesund wie nie. Unsere Väter und Großväter arbeiteten 800 Stunden pro Jahr mehr als wir heute. Mit deren Arbeitspensum wären wir mit unserer Arbeit heute schon im August durch.

Auf welche Quellen berufen Sie sich?

Wüllenweber: Daten der Vereinten Nationen oder der Weltbank, alles ist öffentlich zugänglich. Dazu muss man kein ausgefuchster Journalist sein. Einiges hat auch der schwedische und mittlerweile verstorbene Statistiker Hans Rosling aufbereitet. Das kann sich jeder anschauen.

Sehen wir die Welt also schwärzer als sie ist?

Wüllenweber: Wir sehen sie um 180 Grad falsch. Es gibt zwei Gründe für diesen Pessimismus-Reflex. Erstens: Wir sind Fluchttiere. Deshalb verarbeiten wir nichts so gut wie die Information über Gefahr. Zweitens: Die Zeit, die Menschen in Deutschland täglich mit Medien verbringen, liegt derzeit bei zehn Stunden. Zudem hat in den sozialen Netzwerken jeder eine Stimme. Um da noch gehört zu werden, muss man brüllen – und am wirkungsvollsten ist es, „Alarm“ zu brüllen. Natürlich berichten auch wir Journalisten über das, wofür sich das menschliche Gehirn am meisten interessiert: über Gefahr und was für uns überlebenswichtig ist und eben nicht darüber, dass ein Zug pünktlich angekommen ist. Das heißt: Früher wurde mehr gestorben, heute wird mehr berichtet. Das bringt es mit sich, dass viele Menschen das Gefühl haben, alles wird immer schlechter. Selbst die richtigen Nachrichten erzeugen in der Summe ein falsches Bild.

Welche Aufgabe hat Journalismus?

Wüllenweber: Ich habe als junger Journalist oft über Kriege berichtet, etwa in Jugoslawien. Ich weiß: Dort, wo wir Journalisten nicht sind, ist es noch viel schlimmer. Die kritische Berichterstattung bleibt eine unserer ganz wichtigen Errungenschaften.

Über welches Problem müssen wir unbedingt reden?

Wüllenweber: Die Ungerechtigkeit. Reichtum ist weiterhin in einer perversen Art und Weise ungerecht verteilt. Wir reden immer von der Leistungsgesellschaft – aber die gibt es in Deutschland nicht. Nicht Leistung wird belohnt, sondern Vermögen. Diese Ungerechtigkeit ist wie Gift, das die eigentlich positive Bilanz der vergangenen Jahrzehnte für viele ungenießbar macht und mit ein Grund, weshalb Menschen das Gute nicht erkennen können.

Wie fiel die Reaktion Ihrer Kollegen aus?

Wüllenweber: Manche reagierten zunächst sogar aggressiv. Das pessimistische „No-Future-Weltbild“ hat eine ganze Generation geprägt und ist Teil unserer Identität geworden. Da ist es schwer, wenn jemand kommt und sagt, dass man die ganze Zeit einem Irrglauben aufgesessen ist. Ich habe Jahrzehnte über die Massenarbeitslosigkeit in Deutschland berichtet. Das mache ich heute nicht mehr, denn wir haben das Jahrhundertproblem überwunden – aber wir sprechen nicht über diesen Fortschritt. In dem Moment, wo ein Erfolg eintritt, ist er vergessen.

Ist es Ihnen dennoch gelungen, andere zu überzeugen?

Wüllenweber: Ja, ich glaube schon. Meist wird mir zwar sofort und sehr vehement widersprochen – das aber nicht sehr lange.

Schaffen wir es, den positiven Trend mit in die Zukunft zu nehmen?

Wüllenweber: Das wissen wir nicht. Die vielen positiven Entwicklungen sind nicht unumkehrbar. Und in einigen Ländern ist der Rückwärtsgang schon eingelegt worden. Die Populisten sind auf dem Vormarsch. Ihre Botschaft lautet: Wir stehen am Abgrund. Das ist die Mutter aller Fake News. Unsere Erfolgsmethoden stehen nun massiv unter Druck: die freien Medien, die Unabhängigkeit von Justiz und Wissenschaft, freier Handel, die Demokratie und die Zusammenarbeit in multilateralen Organisationen wie der UN oder der EU. Die Antwort auf die Populisten muss sein, sich die positiven Errungenschaften bewusst zu machen. Deshalb verstehe ich die „Frohe Botschaft“ nicht als Wellness- und Wohlfühlprogramm, sondern als die politischste Botschaft unserer Zeit. Natürlich müssen wir auch weiter über Probleme reden. Unbedingt! So hat unsere Gesellschaft gelernt, aus ihren Fehlern Lehren zu ziehen. Jetzt müssen wir auch lernen, von unseren Erfolgen zu lernen.

