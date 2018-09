Von Verkauf bis Einbruchschutz

Zwei Tage haben sich führende Unternehmen der Baubranche aus der Metropolregion bei den Bau- und Immobilientagen des „Mannheimer Morgen“ einem interessierten Fachpublikum präsentiert. Die Messe feierte in diesem Jahr auch noch ein besonderes Jubiläum: Seit zehn Jahren gibt es die Tage über Bauthemen im Rosengarten – und sie endeten 2018 mit einem Besucherrekord: 2100 Interessierte kamen an den zwei Tagen, teilte Katharina Waha, Medienberaterin Immobilien der Haas Media GmbH, mit. Michael Hollfelder, Geschäftsführer der Haas Media GmbH (kleines Bild), sagte bei der Eröffnung: „Durch diese Messe wird der Kontakt zu unseren treuen Kunden aus der Baubranche vertieft.“

Bis vor zwei Jahren war die Veranstaltung in der Variohalle, also quasi im Keller des Rosengartens, angesiedelt. Nun fand die Messe bereits zum zweiten Mal auf der Ebene drei des Rosengartens statt. Die mehr als 40 Aussteller zeigten sich rundum zufrieden mit den Gesprächen, die sie führten. Von Immobilien- und Grundstücksangebote bis zur Finanzierung reichten die Themen. Aber auch über Altbausanierung und Einbruchsschutz wurden besprochen. Neben regionalen Bauunternehmen, Immobilienfirmen, der Stadt Mannheim und der MVV Energie stellte sich etwa auch die BMW-Niederlassung Mannheim vor. „Wir wollen zeigen, dass wir auf dem Markt der E-Mobilität bereits vertreten und damit für die Zukunft gerüstet sind“, sagte Michael Stohner von BMW. Das passte gut ins Konzept, stellte doch die MVV in einem Vortrag dar, dass die Zukunft sogar in einer eigenen privaten Ladestation liegen könnte (wir berichteten). „Bei Sonnenschein tanken Sie Strom direkt vom eigenen Dach. Nachts zapfen Sie ihre eigene Batterie an“, führte Stefan Matthäs aus. In den Vorträgen der Bau- und Immobilientage ging es aber auch um Barrierefreiheit im Alter oder Finanzierung einer Immobilie. Die Experten gaben zudem Tipps für einen erfolgreichen Verkauf. Für eine Mannheimer Gartenstädterin, die ihren Namen nicht in den Medien lesen möchte, besonders wichtig, denn: „Ich möchte mein Haus verkaufen“, sagte sie. „Jetzt hoffe ich, dass ich hier einen passenden Ansprechpartner finde.“ Nach einigen Gesprächen schien sie fündig geworden zu sein, denn sie ging zufrieden.

Persönliche Beratung

Vieles drehte sich auch um das Thema Sicherheit. „Wenn Sie einem Dieb nur etwas Zeit stehlen, dann haben Sie schon fast gewonnen“, berichtete Patricia Wickert von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Sie stellte unabhängig von Herstellern Möglichkeiten vor, Fenster und Türen zu sichern. Familie Hartmann aus Heidelberg hörte da aufmerksam zu. „Wir haben die Möglichkeit, eine Bestandsimmobilie zu kaufen, die wir anschließend renovieren müssen. Da trifft sich diese Beratung hier an dem Stand ganz gut“, waren sich die zwei sicher. Sie machten auch sofort ein Beratungsgespräch aus, denn die Beamten entwickeln vor Ort individuelle Lösungen – für ein sichereres Haus.

Ein weiteres Ehepaar, das ebenfalls nicht genannt werden möchte, war mit einem anderen Wunsch auf die Messe gekommen: „Wir wohnen seit 18 Jahren hier in der Region. Nun wollen wir ein Objekt erwerben – als Kapitalanlage.“ Die zwei schauten sich an einem Stand konkret nach einer Kapitalanlage im neuen Kepler-Quartier in der Nähe des Hauptbahnhofs um. Nach einer Beratung meinten sie: „Das könnte etwas werden. Das klang vielversprechend.“ Hatte Erster Bürgermeister Christian Specht bei der Eröffnung doch darauf hingewiesen, dass vieles heute über den Onlinehandel abgewickelt werde. „Aber beim Hauskauf oder Erwerb einer Immobilie spielt das persönliche Gespräch eine entscheidende Rolle“, findet Specht.

