Vor dem Lagerfeuer der Radiopop-Kultur

Mannheim.„Es geht uns um die Musik“ verriet Revolverheld-Gitarrist Niels Kristian Hansen dieser Zeitung vor dem Gastspiel der vier Jungs vor wenigen Tagen – und hätte das Mannheimer Gastspiel der Band damit kaum besser ins Wort setzen können. Denn auch, wenn sich unter den bisherigen Carstival-Künstlern Namen wie Tim Bendzko und Max Giesinger versammeln, gibt es im Mannheimer Autokino keine Band, die harmonisch derartige Lagerfeuer-Stimmung verbreitet wie Revolverheld. Das liegt zum einen bereits an den ersten Minuten dieses stimmungsvollen Konzertabends, der musikalisch so lustvoll daherkommt, dass er im wahrsten Sinne des Wortes nur „So wie jetzt“ geschehen kann. Zum anderen zaubert der abendrote Himmel eine geradezu malerische Atmosphäre vor die 600 Fahrzeuge, aus denen treue Fans in großer Neugier nach draußen lugen. Bei epischen Gewittern samt Starkregen und Hagelfluten im ganzen Südwesten eine fast schon unwirklich paradiesische Idylle.

Dass Johannes Strate, Kristoffer Hünecke und Jakob Sinn sich auf den Vorzügen dieser Szenerie keineswegs ausruhen, ehrt die Musiker ohne Zweifel – wie blitzsauber und differenziert der Sound dann jedoch auch in hunderte Radios übertragen wird, imponiert aber selbst dem routinierten Konzertgänger. Emotionale Klassiker wie „Halt dich an mir fest“, aber auch Stimmungs-Kracher wie „Immer noch fühlen“ werden von den Fans dementsprechend enthusiastisch gefeiert.

Und auch, wenn die Carstival-Organisatoren Scheibenwischer und Fernlicht als Mittel der Wertschätzung eigentlich vor die Hupe gesetzt haben, können die rund 1000 Anhänger vor lauter Begeisterung oft kaum an sich halten, schwingen die Leuchtröhren, Schreien was das Zeug hält oder lassen die eigenen Motoren aufheulen. Bei aller gebotenen Entfernung zwischen Ausführenden und Lauschenden bestätigt sich durch so viel nonverbale Kommunikation unweigerlich der Eindruck, dass (musikalische) Nähe bisweilen auch die größten Barrieren überwinden kann, wenn sie Herz und Seele wirklich bewegt. Für beide Seiten: ein wunderbares Kompliment.