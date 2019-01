Vor der falschen Tür

Ein erheblich alkoholisierter Mann hat das Nachbarhaus mit seinem eigenen verwechselt – mit fatalen Folgen. Nach Angaben der Polizei von gestern irrte sich der 56-Jährige am Montagnachmittag in der Adresse und stand deswegen im benachbarten Mehrfamilienhaus in Käfertal vor der Wohnungstür eines 20-Jährigen. Zwischen den beiden Männern kam es zum Streit, in dessen Verlauf der Alkoholisierte auf den Bewohner losging, so die Polizei. Der 20-Jährige schubste den Angreifer, der dadurch mehrere Treppenstufen herunterfiel und bewusstlos liegenblieb. Der junge Mann verständigte einen Notarzt und die Polizei. Der 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestand nicht. Die Ermittlungen dauern an. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019