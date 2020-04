Vor Geschäften nur vereinzelt Warteschlangen

Dieses Foto schickte uns eine Leserin vom Marktplatz. © Roswitha Niedermeier

Nachdem viele Geschäfte wieder öffnen durften, ist der von manchen erwartete Ansturm auf die Innenstadt am Samstag ausgeblieben. Es seien zwar mehr Menschen unterwegs gewesen als in den Tagen zuvor, teilte die Polizei am Sonntag mit. „Allerdings gab es nur vereinzelt Warteschlangen vor den Geschäften.“ Die Abstandsregeln seien im Großen und Ganzen eingehalten worden.

Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim City berichtete, innerhalb der Läden habe es mit dem Einhalten des Mindestabstands gut geklappt. Probleme seien nur außen da und dort aufgetreten. Als „neuralgischen Punkt“ bezeichnete Pauels die G- und H-Quadrate.

Auf dem Wochenmarkt in G 1 dankten die Händler den Kunden auf einem Schild für deren Treue. Vergangene Woche hatte das Kieler Institut für Weltwirtschaft ermittelt, dass in Mannheim nach den Lockerungen prozentual mehr Menschen wieder einkaufen gingen als in jeder anderen untersuchten deutschen Großstadt (wir berichteten). Hier würden schon wieder 56 Prozent der Auslastung aus der Vor-Corona-Zeit erreicht. Auf Platz zwei folgt Hannover mit 54 Prozent, Schlusslicht ist München mit 13 Prozent.

Am Samstag betrug die Auslastung nach Beobachtung von Pauels etwa 50 Prozent des üblichen Niveaus. Die Händler hätten aber nur 25 bis 30 Prozent des Normalen an Umsatz gemacht. sma

