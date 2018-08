Vor großen Aufgaben

Rund eine Million Besucher, generationenübergreifende Lehrkurse, ein Hort für Lernende und Lehrende – die Vorstellung des Jahresberichts 2017 der Stadtbibliothek hat gezeigt, welche gesellschaftspolitische Relevanz die Institution einnimmt. Eine Bedeutung, die in den kommenden Jahren wohl definitiv nicht ab- sondern sogar weiter zunehmen wird.

Auf die 13 Standorte, den Bücherbus und die Bücherfahrräder wird in den kommenden Jahren die in ihrer Herausforderung schwer abzuschätzende Aufgabe zukommen, Lehrer in der Integrationsarbeit zu unterstützen. Über Sprache soll das ja bekanntlich am besten funktionieren. Aber damit nicht genug: Es braucht zudem Konzepte, die die Jugend trotz der übermächtig wirkenden digitalen Konkurrenz dazu bewegt, wieder mehr zu lesen, beziehungsweise die bereits belesenen Jugendlichen an das Medium Buch weiter binden. Mit den Book-Slam-Wettbewerben für Schulen, einem dem Poetry Slam ähnelnden Wettstreit, haben sie bereits eine solche Idee geschaffen. Kommen weitere dazu, wird die Stadtbibliothek auch in den kommenden Jahren ihrer große Rolle gerecht werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018